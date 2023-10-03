紐約面對暴雨束手無策……道路積水嚴重有“爆發洪水的危險”. October. 03, 2023 08:32. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 上月29日上午8時30分。通往美國紐約市拉瓜迪亞機場的單向4車道道路壹側的排水口開始如噴泉般湧出水來。由於每小時降雨量超過50毫米，水位瞬間上漲，道路幾乎被淹沒。記者乘坐的出租車等車輛只能向路邊移動，排成壹排慢慢向前移動。司機拉齊亞困惑地說：“這種經歷還是第壹次”，“不知道該怎麽擺脫。” 在附近的車輛仍然驚慌失措的情況下，過了30分鐘，手機才收到當局的災難警告信息，稱“有可能會威脅生命的洪水危險，所以盡量不要移動。”而這時大部分上班族、小學、初中、高中學生已經開始上班和上學了。當天，僅紐約市就有150多所學校遭受水災。 在此期間，曼哈頓、布魯克林、皇後區等紐約市各處的地鐵站和道路被水淹沒。拉瓜迪亞機場的A航站樓因進水被全面關閉。同壹天晚上11時左右，好不容易才開門，但部分乘客赤腳經過浸水區域的場面出現在社交媒體上。 肯尼迪國際機場壹帶壹天內的降水量也多達203毫米。以9月份為準，這是自1948年以後75年來降雨量最大的9月份。因此，數百個航班被取消或推遲。同樣降雨量達127毫米的曼哈頓中央公園內的動物園裏，壹只海獅逃到籠外的浸水地區後被捕。 在177毫米的暴雨集中的布魯克林，半地下公寓、飯店等都受到了直接浸水的打擊。紐約餐飲企業QB Hospitaly的托尼•朴社長說：“雖然布魯克林賣場是新建築，但因為到處溢滿了水而不得不停止營業。” 紐約市市長艾瑞克•亞當斯直到當天中午12時才召開記者會，宣布進入緊急狀態等，壹貫采取“馬後炮”的應對措施，受到了批評。家住布魯克林家中有子女在曼哈頓上高中需坐地鐵走讀的壹位家長對記者訴苦說：“不能理解為什麽因為已經到了創紀錄洪水的狀況，學校方面還不停課？如果排水系統的改善需要時間，哪怕是警告系統，也應該正常啟動。” 據《紐約時報》（NYT）報道，目前紐約市的排水系統每小時只能處理1.75英寸（約44.4毫米）的降雨。但是，當天每小時持續降下2英寸以上的暴雨，使各地都遭受了近200毫米的暴雨。紐約州州長凱西•霍克爾同月30日表示：“不幸的是，暴雨正在成為‘新常態’（new normal）。”

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