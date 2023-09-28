檢方全方位搜查兩年和申請拘捕李在明遭駁回. September. 28, 2023 09:33. . 韓國檢察機關就柏峴洞開發事業特惠及雙鈴集團對朝匯款疑惑，申請針對共同民主黨代表（黨首）李在明的拘捕令，昨天淩晨被法院駁回。法院表示：“綜合保障嫌疑人防禦權的必要性和毀滅證據的憂慮程度等，很難認為有必要拘留。”檢方以大莊洞開發疑惑為開端，對李在明進行了兩年的全方位調查，但未能確保將其拘捕。 始於2021年9月的大莊洞疑惑調查的核心，是李在明是否給予特惠、讓民間業者獲得了約8000億韓元的不正當利益。檢察機關就大莊洞及慰禮新城開發疑惑、城南FC贊助金疑惑，今年2月針對李在明申請了拘捕令。對現任第壹在野黨代表申請拘捕令，這在憲政史上尚屬首次。隨著國會在多數黨共同民主黨主導下否決逮捕同意案，拘捕令被自動駁回，李在明因這些嫌疑壹直受到不拘留起訴。 此後，檢察機關將調查焦點放在了柏峴洞及雙鈴集團相關疑惑上。檢方認為，由於給柏賢洞開發商提供特惠，給城南城市開發公社造成了約200億韓元的損失；在擔任京畿道知事時，為了自己訪朝等，讓雙鈴方面向朝鮮捐贈了800萬美元。檢方還指控李在明涉嫌散布虛假事實，在接受審理期間要求證人提供虛假證詞。隨著此次逮捕動議案在國會獲得通過，法院對拘捕令進行了審查。 法院認為，柏峴洞開發疑惑缺乏李在明參與的直接證據，雙鈴對朝匯款中李在明是否共謀參與也有爭論的余地。同時，法院認為難以認定毀滅證據的可能性。過去兩年裏，檢察機關就大莊洞、柏峴洞、城南FC、雙鈴等相關各種疑惑展開調查，投入超過50人的檢察官，對李在明進行了6次傳喚調查，據說還進行了超過300次的扣押搜查。展開全方位拖網調查之後還證明不了拘留的必要性，有過這樣的先例嗎？ 檢方以“司法部是不是有政治上的考慮”為由，將拘捕令被駁回歸咎於法院，真是窘迫。不過，拘留與否只是調查的壹個過程，有罪無罪有待今後的審判決定。檢察機關此前曾多次強調，對李在明的嫌疑握有多數證據。如果檢察機關不能在法庭上出示可靠的物證和法理，證明其嫌疑，將不可避免地受到“確屬無理調查”的批評。

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