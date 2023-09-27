亞美尼亞人因“種族清洗”恐懼正“拼命逃離阿塞拜疆”. September. 27, 2023 08:10. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 在連接歐洲和中亞的高加索地區宿敵亞美尼亞和阿塞拜疆的再沖突激化的情況下，隨著阿塞拜疆掌握了核心紛爭地區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，又稱納卡地區），害怕“種族清洗”的亞美尼亞裔居民正在拼命逃離該地。 據美聯社等媒體報道，亞美尼亞政府25日表示，納戈爾諾-卡拉巴赫壹帶至少有6650多名居民進入了亞美尼亞。納戈爾諾-卡拉巴赫亞美尼亞自治政府領導層主張：“該地區99%的亞美尼亞裔居民希望入境。” 擁有12萬人口的納戈爾諾-卡拉巴赫，其居民大部分是從蘇聯時期開始居住的亞美尼亞人。但是，該地區屬於1991年蘇聯解體後獨立的阿塞拜疆，亞美尼亞人組成自治政府宣布獨立，成為兩國的火藥庫。 兩國在俄羅斯的斡旋下，壹直維持著勢力均衡，但在俄羅斯專註於烏克蘭戰爭期間，雙方再次發生了武力沖突。阿塞拜疆19日以地雷爆炸導致本國平民死亡為由發動攻擊，20日接受自治軍勢力的投降，並控制了該地區。 納戈爾諾-卡拉巴赫的居民們認為，以這種狀態達成停戰協定後，無法生存下去，由此開始大逃亡。壹位居民對《路透社》表示：“沒有人回去。納戈爾諾-卡拉巴赫的故事現在永遠結束了。”

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