共同民主黨院內代表洪翼杓：“將和李在明壹道，爭取明年議會選舉的勝利”. September. 27, 2023 08:09. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 被歸類為“泛親李在明派”的三選議員洪翼杓（56歲，首爾中-城東甲）當選共同民主黨新的院內代表。在26日下午在國會召開的共同民主黨議員全體大會上，洪翼杓通過決選投票戰勝南仁順、金民錫議員（按得票順序）當選。 洪翼杓在當選接受演講中強調維持“李在明體制”。他說：“我們將成為壹個團隊，與李在明代表（黨首）壹起打造能在明年議會選舉中勝利的力量。” 此次補缺選舉是李在明逮捕同意案在國會獲得通過事件引發責任論、“非李在明派”前院內代表樸光瑥辭職後舉行的。洪翼杓在4月的院內代表選舉中敗給了樸光瑥，但經過再次挑戰，成為了第壹大在野黨的院內負責人。 李在明當天出席了在法院舉行的拘捕令實質審查。如果李在明被拘留，洪翼杓將根據共同民主黨黨章、黨規，在黨代表缺位時代理權限。洪翼杓在當選後會見記者時表示：“雖然確信（李在明代表的拘捕令）當然會被駁回，但是根據結果，黨也會以相當不尋常的覺悟進行鬥爭。如果明天（拘捕申請）被駁回，我去（與李在明代表）見面，將就今後黨的運營問題進行全面協商，以李（在明）代表為中心，為明年的選舉做好準備。” 對於有人提出要對在李在明逮捕同意案表決中投贊成票的議員們進行懲戒壹事，他表示：“雖然要保障民主性和多樣性，但也有時候因此要承擔政治責任。” 共同民主黨當天破例將發表政見和投票、開票全部閉門舉行。對此，上周末主動辭去指名職最高委員職務的“非李在明派”議員宋甲錫抗議說：“非公開發表政見的理由是什麽?”

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