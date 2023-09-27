升級成為爸爸的宋仲基：“內心產生了要活成更好的人的想法”. September. 27, 2023 08:09. by 崔智善 aurinko@donga.com. “孩子出生後，我覺得應該成為堂堂正正的人。也產生了要以更好的人生活的想法。最重要的是孩子真的太漂亮了。” 演員宋仲基（38歲）提起剛出生100天的兒子，開心地笑成了半月眼。25日，記者在首爾鐘路區的壹家咖啡廳見到了雖然不知不覺間已接近不惑之年、並首次升級成為父親，但依然散發著美少年氣息的他。 宋仲基將在下月11日上映的電影《禍亂》中飾演黑社會勢力的小頭目“CHIGUN”。電影曾受邀參加今年5月舉行的戛納電影節“壹種關註”單元。在小時候因事故而撕裂的耳朵，黑斑的臉龐狼吞虎咽地喝著辣湯的電影中，他的樣子多少有些陌生。比外表更陌生的是他既不抱希望也沒有任何欲望的表情。 宋仲基在電視劇《成均館緋聞》（2010年）中飾演富家公子具龍河壹躍成為明星，之後他總是被冠以“花美男”的修飾語。線條纖細的臉龐、白皙的皮膚看起來與“辛苦”這個詞不相符。但是他總是渴望在黑暗、粗暴的世界裏扮演男人。他說：“我想拍壹部具有黑暗、淒涼情緒的作品。過去有機會做的時候沒能做，這對我個人來說是個遺憾。”他補充說，“本來很想嘗試不遵循商業電影公式的黑色電影，但（看到《禍亂》劇本的）時機好像很合適。” 他的個人生活也發生了變化。宋仲基今年1月與演員出身的英國人凱蒂•路易斯•桑德斯結婚，6月兩人的兒子出生。在此過程中，還出現了有關凱蒂過去的謠言。他說：“有些新聞感覺像在寫小說壹樣（荒誕）。因為不負責任的態度感到憤怒，受到了很大的傷害。作為丈夫，我非常生氣。”據說，他對妻子“不要生氣”的明智態度進行了反省。育兒是在妻子出生長大的意大利羅馬進行的。他笑著說：“我們兩人都是第壹次為人父母，所以正在‘努力’地撫養孩子。” 在美國、英國有人脈的妻子的幫助下，他為了出演海外作品，不斷挑戰試鏡。他說：“好像在導演方面沒有天賦，所以現在還沒有想法。現在應該好好演戲。”另外，他還表示作為制作人，想努力發掘好的作品。 “對制作、企劃很有興趣。也有和所屬公司的制作人開始企劃的作品。我想對拍自己想拍的作品感到滿足，並對結果盡到責任。我覺得有責任感才是好大人。” 從中可以看出既是演員又為人父母的壹個人的決心。

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