韓國肺癌患者去年達11萬人，激增28%……原因是高齡化. September. 26, 2023 07:57. by 李知雲記者 easy@donga.com. 據統計，去年因肺癌接受診療的患者超過了11萬人。國民健康保險公團25日公布的統計結果顯示，2022年因肺癌在醫院接受治療的患者有11.6428萬人。與2018年的9.1192萬人相比，肺癌患者4年間激增27.7%。 和其他癌癥壹樣，肺癌是年齡越大患得越多的疾病。因為長期暴露在吸煙、飲酒、不良飲食習慣等致癌因素中，發病的可能性就越高。實際上，去年肺癌患者中有84%是60歲以上的高齡者。特別是70多歲的肺癌患者最多，占全體的34%。對此，專家們認為，最近肺癌患者呈增加趨勢也是因為我國社會的高齡化傾向。 傳統上，肺癌多發生在吸煙率相對較高的男性身上。去年全體肺癌患者中有7.0564萬人是男性，比女性（4.5864萬人）多出2.5000萬人左右。但是，女性肺癌患者最近4年的增加率為36.5%，高於男性（22.5%），這壹點令人擔憂。有分析認為，雖然男性吸煙率逐漸減少，但女性的吸煙率停留在6%至7%的最近趨勢可能產生了影響。 隨著患者的增加，肺癌患者的診療費也在增加。去年肺癌患者的健康保險適用診療費共達1.2799萬億韓元，比2018年的9150億韓元增加了39.9%。去年用於治療壹名肺癌患者的平均費用為1099萬韓元。 健康保險壹山醫院呼吸器官過敏內科教授李尚哲（音）表示：“肺癌死亡者約80%是由吸煙引起的。肺癌發病可能性與壹生吸煙的數量和時間成正比增加，因此盡快戒煙非常重要。”

한국어