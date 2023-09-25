從明年開始，將紀念在義務服役中殉職的軍人和警察等. September. 25, 2023 09:01. by 사지원 4g1@donga.com. 從明年開始，4月第四個星期五將被指定為紀念為國家義務服役後殉職的軍人、警察、消防官等的日子。 行政安全部24日表示，將從21日開始到下月31日為止，立法預告將“殉職義務軍警日”指定為政府主管紀念日的“各種紀念日等相關規定”修訂案。殉職義務軍警是指為國家義務服務時殉職的現役軍人和義務警察、義務消防員等。 紀念日是4月第四個星期五，主管部門是國家報勛部。行政安全部相關人士表示：“思念先於自己離開人世的子女的父母們在家庭之月（5月）最辛苦。在此之前，我們根據慰問他們的宗旨確定了日期。”如果被指定為政府主管紀念日，主管部門可以舉行全國性的紀念儀式，並規定周或月舉行相關活動。以今年6月末為基準，在國家報勛部登記的殉職義務軍警達到了1.6414萬名。

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