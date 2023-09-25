德國外長訪問美國共和黨的緣由. September. 25, 2023 09:00. . 每年9月舉行的聯合國大會被稱為“外交街超級碗”，是世界最大規模的外交舞臺。193個成員國將全部出席，因此將舉行多種多樣的雙邊•多邊會談。各國為貫徹國家利益而展開的外交戰爭也非常激烈。特別是為了會見現任美國總統、美國國務卿等，競爭更加激烈。 但是，參加今年聯合國大會的德國外交部長安娜萊娜•貝爾伯克的訪美日程並不是與美國總統拜登及親信的會面，而是把焦點放在了與在野黨共和黨主要人士的會面。貝爾伯克部長在前往聯合國總部所在地紐約之前，訪問了共和黨的宅旁地得克薩斯州，會見了州長格雷格•艾博特。來到首都華盛頓後，也見到了參議院共和黨第壹人、共和黨參議院院內代表米奇•麥康奈爾、參議院外交委員會共和黨幹事詹姆斯•利什。在眾議院，她還與在明年大選中被選為共和黨副總統候選人的南希•梅斯議員等舉行了會晤。 美國的核心同盟國德國的現任外交部長會見美國野黨主要人士實屬罕見。據分析，貝爾伯克部長冒著被拜登政府誤解的危險會見共和黨議員，是在明年大選來臨前夕，叮囑美國要持續支持北約（NATO）和烏克蘭戰爭。在歐洲，過去威脅退出北約並要求增加防衛費分擔額的特朗普前總統如果再次當選，擔心通過北約團結西方和烏克蘭戰爭的合作將大幅動搖。 貝爾伯克部長在接受德國媒體采訪時表示：“與美國的友誼不僅僅局限於壹個政黨。我們並不天真，我們不會放任（美國）讓歐洲陷入瘋狂。”她說，即使特朗普前總統重返白宮，歐洲也會比2016年更做好準備。 盡管壹再被提起刑事訴訟，但特朗普前總統在共和黨大選候選人中獨占鰲頭。因此，對特朗普第二任期風險的擔憂也越來越大。特別是“美國優先主義”路線將更加露骨化。實際上，特朗普前總統在征收美中貿易戰爭的擴張版10%的普遍基礎關稅的同時，還承諾超越南部邊境墻建設，通過海外美軍的移動部署美軍邊境。 外交街認為，與2016年當選後特朗普前總統讓軍隊將軍出身人士擔任外交安保要職，試圖給正統保守層帶來安全感不同，特朗普第二任期時“特朗普忠誠派”將獨占白宮、國務院、國防部要職。也就是說，很難期待阻止特朗普前總統對駐韓美軍家屬疏散令等沖動和危險指示的前國防部長詹姆斯•馬蒂斯等所謂的“成年人軸心（axis of adults）”等政府內部的牽制和均衡。 但也有人謹慎地觀測說，特朗普第二任期的沖擊不會像他首次執政時那樣。其宗旨是能夠應對可預測的災禍。從這個意義上講，貝爾伯克部長的行動也給韓國帶來了很多啟示。 在美國，擁有預算編制、條約、人事批準等權限的議會已經具備了阻止總統單方面行動的裝置。這也是特朗普第二任期影子內閣的輪廓尚未浮出水面，但有人呼籲應該集中精力進行“美國國會外交”的原因。面臨朝鮮的核•導彈威脅、與中國的經濟關系等重大問題的韓國不能比德國更悠閑地關註美國大選情況。

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