李在明拒絕辭職……共同民主黨面臨“內戰”. September. 23, 2023 08:09. by 姜成輝記者、金慈賢記者 yolo@donga.com、zion37@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明在其逮捕同意案在國會獲得通過壹天後的22日表示：“請（共同）民主黨保持團結。我將竭盡全力成為更加民主的民主黨。”據分析，雖然當天“非李在明”派要求李在明和親李在明派領導層辭職，但李在明明確表示無意辭職。 在絕食期間住院的李在明當天下午通過黨部發表的聲明中表示：“請超越李在明，守護民主黨和民主、國民和國家。（我）相信國民，將毫不屈服地銳意進取。”他還呼籲支持層團結起來，說：“請讓民主黨成為主人，填補、指責和改正民主黨的不足。”共同民主黨相關人士表示：“其核心要義是，黨越是處於危機狀況，越應該以李代表為中心團結壹致。” 親李在明派領導層也表示，“李代表不會辭職”，並預告將懲戒在逮捕同意案表決中投贊成票的非李在明派議員等，非李在明派則強烈反對。由此，共同民主黨正在走向接近內戰水平的極端矛盾。親李在明派最高委員鄭清來當天上午在黨最高委員會議上表示：“同壹黨派的國會議員出賣了自己的黨代表。這是在與敵人同寢。將采取相應的措施。”親李在明派幹將鄭成浩議員也在臉書上寫道：“不能原諒害黨行為者。”前壹天，該黨最高委員會表明了“投贊成票是害黨行為”的立場。領導層議員在當天的通話中表示：“前壹天最高委員會將投贊成票規定為不能容忍的明確害黨行為，因此將找出投贊成票的議員，並采取相應的措施。”黨內還有人提出了對自承投贊成票事實的議員采取開除出黨等措施的可能性。 對此，非李在明派對前壹天只有院內代表朴光瑥等非李在明派院內領導層承擔責任辭職表示抗議，並主張，“李代表和親李在明派領導層也應該辭職，組成團結型緊急對策委員會”。李元旭議員在YTN廣播中表示：“朴院內代表不是應負責任的人，卻承擔了責任。”壹名中立傾向的議員也表示：“只有朴院內代表像斷尾壹樣被斷掉，剩下的議員們卻為了保住自己的位子而坐在那裏，這像話嗎？”金鐘民議員當天在SBS廣播中表示：“應該以黨內重量級議員為中心，成立團結型緊急對策委員會。”共同民主黨當天下午召開黨務委員會，決定26日舉行新院內代表的選舉。 關於李在明拘捕令的實質審查將於當天上午10點在首爾中央地方法院舉行。由負責拘捕令的部長法官柳昌勛（50歲，司法研修院第29屆）負責審理。李在明方面正在考慮當天出席，但如果以健康狀態等為由要求變更日程，法庭也有可能與檢察機關協調調整審查日程。

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