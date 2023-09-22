凱恩攻城拔寨，金玟哉賣力防守……拜仁在與曼聯的進球大戰中笑到最後. September. 22, 2023 08:39. by 金正勛記者 hun@donga.com. 金玟哉（27歲）在身穿拜仁慕尼黑（德國）隊服首次出戰的歐足聯（UEFA）冠軍聯賽比賽中打滿全場，為球隊的勝利做出了貢獻。 21日，拜仁隊在2023~2024賽季歐冠聯賽小組賽A組首輪主場迎戰曼聯隊，最終以4比3獲勝。作為中後衛首發出場的金玟哉在拜仁隊的4名後防線球員中表現出了最突出的競技能力。金玟哉從足球統計專門媒體《Sofa Score》那裏獲得6.8分，從《Foot Mob》那裏獲得了6.7分的評分。他在4名拜仁隊後衛球員中評分最高。當天，金玟哉創下了6次搶斷記錄，也是兩隊中最多的。118次觸球是隊內最多的。傳球成功率高達92%。 身穿拜仁慕尼黑隊隊服完成歐冠聯賽首秀的哈裏•凱恩當天攻入1球，助攻1次，為球隊的勝利增添了力量。凱恩在上半場第28分鐘助攻勒羅伊•薩內率先攻入壹球，並在下半場第8分鐘攻入將比分改為3比1的點球。《Sofa Score》賽後給凱恩打出了兩隊所有球員中的最高評分8.5分。 拜仁隊憑借當天的勝利，將歐冠聯賽小組賽不敗記錄增加到了35場。拜仁在這35場比賽中，包括最近的14連勝在內，取得了32勝3平的成績。拜仁最後壹次在歐冠聯賽小組賽中失利是在2017年9月與巴黎聖日耳曼（法國）的比賽。當時球隊以0比3輸掉了比賽。 曼聯隊在今年夏天的轉會市場球員引進競爭中輸給了拜仁隊，接著在本賽季歐冠聯賽首場比賽中也敗給了拜仁。在賽季即將開幕之際，曼聯隊比拜仁隊先加入了當時還在那不勒斯隊（意大利）效力的金玟哉的引進戰。曾效力於托特納姆熱刺隊（英格蘭）的凱恩的引進戰也是如此。但是曼聯隊最終誰也沒能帶走。 另外，C組所在的那不勒斯隊當天以2比1戰勝了布拉加隊（葡萄牙）。

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