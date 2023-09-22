修改刑事訴訟法导致的奇特法庭風景. September. 22, 2023 08:38. . 2010年12月20日，首爾中央地方法院刑事合議22部法庭。前國務總理韓明淑涉嫌收受施工執行公司韓信建設代表韓萬鎬9億韓元非法政治資金而被起訴壹案進行了壹審判決。當時隸屬法律組的筆者對韓明洙的壹審判決進行了法庭采訪。 當天作為證人出席第二次公審的韓萬鎬在被檢方問到是否向韓明淑行賄時表示，“從未提供過任何政治資金”，推翻了檢方的調查陳述。 法庭壹片混亂。韓明淑方面發出了感嘆聲，作為韓明淑的親信壹道遭到起訴的金某在被告席上暈倒，被救護車送走。審判長呵斥了幾聲，法庭才重新安靜下來。 韓明淑方面的律師出面問道：“為什麽時隔8個月改變了陳述？”韓某說：“因為我的虛假陳述，備受尊敬的韓明淑前總理在首爾市長選舉中落選，甚至受到了起訴。雖然因為負罪感想過結束生命的想法，但又覺得如果就這樣死去就不能洗脫韓前總理的罪名，所以就翹首以盼到了今天。” 由於韓某推翻自己的陳述，韓明淑在壹審中被判無罪。但是檢方在法庭上證明，“檢察調查書”比韓某的“法庭陳述”更符合事實，以偽證罪起訴了韓某。最終，二審法庭表示，“即使韓某的陳述被推翻，根據其他證據也認定其嫌疑”，判處韓明淑有期徒刑2年，大法院也確定了原判。 13年後的今天，在前京畿道和平副知事李華泳所涉雙鈴集團向朝鮮匯款疑惑的審判中，出現了既相似又不同的風景。李華泳在接受檢方調查時陳述稱，已經向現任共同民主黨代表（時任京畿道知事）李在明報告了向朝鮮匯款的事實，但最近在向法庭提交的意見書中表示：“受到檢方持續施壓，做了李在明代表似乎牽涉在內的部分虛假陳述。從未向李在明代表進行任何報告。” 如果李華泳維持推翻的陳述，檢察機關的調查書將成為壹張廢紙。過去，即使被告人在審判中否認檢察機關的調查書，只要具備合法程序等壹定條件，就會被認定為證據。但隨著去年1月修改的刑事訴訟法的實施，只有在被告人在審判中承認時才能被采納為證據。檢方認為，李在明方面為了破壞調查報告、阻止針對李在明的調查，試圖拉攏李華泳“妨礙司法”。 因與妻子的矛盾和律師選任問題而空轉了壹個多月的向朝匯款審判，隨著推翻陳述和妨礙司法的爭議不斷，重新回到了原點。自今年3月李華泳因違反外匯交易法被起訴以來，已經過了6個月，事件的查明工作仍然原地踏步。雖然把法庭陳述放在首位、體現公審中心主義的宗旨很好，但如果檢察機關的調查書如此輕易地喪失證據能力，審判將無限延長，查明真相也將被推遲。實行已快兩年，國會和政府應該討論是否有制度上的完善方案。

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