國會通過逮捕李在明動議案……應成為共同民主黨擺脫“防彈”的契機. September. 22, 2023 08:38. . 共同民主黨代表（黨首）李在明的逮捕同意案昨天在國會全體會議上表決獲得通過。以149票贊成、136票反對的結果，以多出1票超過了法定出席人數（148席）。也就是說，在表決中，大部分共同民主黨議員投了贊成票。第壹在野黨代表的逮捕同意案表決在憲政史上尚屬首次。國務總理韓德洙的罷免建議案也以175票贊成獲得通過。這是在國民力量黨議員們的反對下，共同民主黨和正義黨等在野黨議員大舉贊成的結果。總理罷免建議案通過也是歷史上第壹次。 昨天逮捕同意案的通過，不能不說是李代表連自己的約定也像舊鞋壹樣拋棄、以多數議席為武器保存自己的安危而自作自受的結果。李在明3個月前表示“如果申請拘捕令，將主動出席接受拘捕令實質審查”，宣布放棄不逮捕特權。這樣的李在明前壹天表示，“不能給政治檢察的陰謀調查插上翅膀”，要求所屬議員否決。聲稱要走死即生之路並絕食20多天的李在明，最終因急於救出自己陷入了生即死的泥潭。 雖然現在李在明的拘留與否被移交給了法院，但共同民主黨立即陷入了內訌的漩渦中。在明年議會選舉即將到來之際，李在明的領導能力勢必出現動搖。今後，共同民主黨圍繞轉變為緊急對策委員會體制、公推主導權等問題的矛盾將全面展開。這有可能超越黨內矛盾，引發分裂事態。但是，以此次表決為契機，共同民主黨有可能為復蘇奠定基礎。此前，共同民主黨接連否決了對李在明等所屬議員的逮捕同意案。雖然以壹票之差通過，但通過此次逮捕同意案可以洗刷“防彈政黨”的汙名。即使從現在開始，共同民主黨也應該通過大膽的革新，走真正贏得國民之心的授權政黨之路。 昨天，國會表決結果留下了憲政史上的兩個記錄，這讓我們看到了韓國政治是多麽淒涼的對決和矛盾的現場。認為此次結果賦予了政府和執政黨對在野黨強硬態度和檢察機關調查的正當性還為時過早。今後，根據法院的判斷結果，不僅是檢察機關，整個執政黨也有可能面臨“過度調查”的批評。對於昨天通過的總理罷免案，執政黨不能把它定論為這是為了拯救李在明而展開的摻水攻勢。雖然尹錫悅總統接受國會罷免建議的可能性很小，但至少應該成為回顧過去強行推進式國政運營姿態的契機。

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