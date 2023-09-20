沒領走的保險金“數萬億韓元”……簡化實損保險請求，14年間原地踏步. September. 20, 2023 09:36. . 根據國民健康保險，只要是在醫院接受治療，就會自動申領保險金。但是，有4000萬人加入、被稱為“第二個健康保險”的實際損失醫療保險加入者，必須壹壹準備紙質文件。要親自訪問醫院，開具收據診斷書、診療費明細等之後，用傳真或郵寄的方式發發給保險公司。因為漏掉文件而再次去醫院的情況也很多。雖然也有移動應用程序，但只是方式上把紙質文件拍照傳送的差異而已。在用智能手機做壹切的數碼時代，每年通過紙質文件申請保險金達1億件，世界上沒有比這更浪費的了。 據金融消費者聯盟等消費者團體的問卷調查，因程序繁瑣而沒有申領保險金的人接近壹半。據推測，從2021年起到今年為止的3年間，投保人沒有申領的實損保險金達到8282億韓元。雖然為了防止這種不便和浪費，推進了《實損保險申請簡化法》(保險業法部分修訂案)，卻壹直在國會漂流。雖然今年6月通過了常任委員會的門檻，但此次在法制司法委員會上又受到了阻礙。在朝野的極端政治鬥爭中，有人擔心可能會拖過今年。 從很久以前開始，就不斷有人提出簡化實際損失保險申請的要求。國民權益委員會也早在2009年，就以國家浪費嚴重為由，勸告改善相關法律。在上次大選過程中，朝野候選人都提出了公約。去年總統職務接管委員會進行的國民問卷調查中，它在新政府最先要實施的生活貼近型課題中被選為第壹位。在這種情況下，國會看醫療界等的臉色、推遲法案處理，是嚴重的瀆職行為。 醫療界反對說，該法與嚴格限制閱覽和提供醫療信息的醫療法等發生沖突。但是，即使進行電子化，也需要患者的請求和同意，保健福利部和法制處等部門解釋說沒有問題。醫療界雖然提出了敏感的個人信息泄露的可能性,但很難認為把紙質文件換成電子文件就會增加泄露的憂慮。為了防止為民間保險公司的盈利目的所利用，法案中還制定了設立中間信息處理機構、不能儲存信息的補充對策。 14年來，由於國會壹直在立法上裝糊塗，從國民腰包中流出的保險金僅以簡單計算就已超過3萬億韓元。不能再放任國民的不便和損失。如果有問題，在下級法令和法律實施過程中加以完善就可以了。

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