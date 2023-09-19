今年稅收缺口達59萬億韓元，誤差率14.8%創歷史新高. September. 19, 2023 08:51. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 政府正式公開了今年59萬億韓元的稅收漏洞。這與制定今年預算時提出的預測值相差14.8%。僅從稅收不足的情況來看，這是歷史最大的誤差率。政府的方針是，通過基金閑錢等，在不編制追加更正預算的情況下，來填補稅收缺口。 企劃財政部18日表示，對今年的稅收進行重新推算的結果顯示，國稅收入預計為341.4萬億韓元。這比編制今年預算時預測的400.5萬億韓元少了59.1萬億韓元。稅收誤差率高達14.8%，是自1990年稅收相關統計電算化以來，以稅收虧損為基準的最大誤差率。 特別是，隨著企業的營業利潤急劇減少，法人稅將比現有的估算減少25.4萬億韓元（24.2%），僅為79.6萬億韓元。據推算，受資產市場萎縮等影響，轉讓所得稅和繼承贈與稅也將分別減少12.2萬億韓元（41.2%）和3.3萬億韓元（19.5%）。 隨著稅收不足成為現實，中央政府給地方自治團體的地方交付稅和給17個市道教育廳的地方教育財政交付金也將減少23萬億韓元左右。因為以上交付金需要自動扣除國內稅的40%左右。 政府計劃，在不發行國債的情況下，用24萬億韓元左右的基金來填補稅收缺口。另外，還將靈活利用去年稅金中未使用剩下的約4萬億韓元的稅金。

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