特洛伊預言家們的警告. September. 19, 2023 08:50. . 希臘主義時代是大理石雕刻的全盛期。其中最優秀的作品當屬《拉奧孔》。這壹作品描寫的是被巨蟒咬死的父親和兩個兒子，其背景是特洛伊戰爭。在長期的包圍下，甚至清除了特洛伊最高將領赫克托耳，但希臘聯軍根本無法攻克特洛伊。在放棄之前，奧德修斯提議實施特洛伊木馬行動。在特洛伊木馬內藏兵士後，希臘軍隊假裝撤軍。特洛伊人歡呼雀躍，試圖把希臘軍隊留下的木馬作為勝利的象征拉到城內。 這時，特洛伊的預言家拉奧孔和卡珊德拉警告說，這是希臘軍隊的陰謀。就在拉奧孔用矛刺向木馬肚子的瞬間，支持希臘的波塞冬派來壹條巨大的海蛇咬死了拉奧孔和他的兩個兒子。作品《拉奧孔》描寫的就是這壹戲劇性的瞬間。 卡珊德拉也警告過木馬的危險性，但由於希臘諸神已經施放無論卡珊德拉說什麽人們都不會相信的詛咒，所以沒有人相信她的話。那天晚上，藏在木馬裏的希臘士兵打開了城門，特洛伊滅亡了。 作為作品，《拉奧孔》被評價為用全身和表情表現了絕望的人類、死亡的恐怖、無法阻止自己和兒子的死亡和祖國滅亡的挫折。但拉奧孔真正的苦惱是不是不能接受真相的大眾呢？特洛伊市民們因戰爭結束的喜悅而中了顯而易見的計謀，沒有接受拉奧孔和卡珊德拉的警告。 這是特洛伊滅亡的教訓，也是古希臘民主政的苦惱。希臘雖然開啟了民主正義的全盛時代，但是沒能戰勝大眾相比真相更想聽自己想聽的話的大眾欲望和利用這種欲望的狡猾的政治家的煽動，於是希臘就崩潰了。拉奧孔的絕望和卡珊德拉的詛咒是對民主正義苦惱的警告和絕望。作者是不是想傳達這樣的信息？ 歷史學家

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