尖端科學的吸引力不僅落後於醫科，也落後於其他理工科……韓國還有未來嗎?. September. 19, 2023 08:50. . 據統計，2024學年高考隨時招生結果顯示，主要10所大學醫科大學的平均競爭率為46比1，比去年有所上升。創下最高競爭率的仁荷大學醫學院的情況是661比1。相反，包括半導體學科在內的7所尖端學科的平均競爭率為16.5比1，低於除同壹大學醫學學科以外其他自然學科（理科）的平均競爭率（19.2比1）。隨著醫科大學像黑洞壹樣吸收人才，基礎科學和尖端領域的人力供應體系正在動搖。 集中於隨時招生的醫科大學的現象，是今年公布合格者後宣告大規模脫離誌願投向醫科大學的前兆。在去年的入學考試中，“SKY（名列前茅的首爾、高麗、延世三所大學）”每10名定時招生合格者中就有3名放棄了誌願。延世大學和漢陽大學的半導體相關專業發生了第壹批合格者全部放棄註冊的事態。似乎大部分都湧向了醫科大學。雖然政府把培養半導體人才作為國政課題，宣布了大規模支援，但回避尖端學科的現象仍未消除。包括韓國科學技術院在內，接受國家支援的5所科學技術特性化大學最近5年間共有1105人退學，他們也很有可能大部分都轉到了醫科大學。 醫科大學狂潮導致的人才培養不均衡，給國家競爭力帶來了負面影響。據政府推算，今後10年間半導體、顯示器、電池、生物等尖端領域的人力需求為32萬人。但國內人才被海外企業搶走，接替他們的新進人才感受不到尖端領域的吸引力。在醫科大學內部，學科之間的傾斜現象也非常嚴重。如今，壹個精心培養的制藥公司將國家經濟增長率提高壹倍，但對醫學科學卻置之不理，壹心想著給患者看病的臨床，在臨床中也壹心只想去能賺錢的皮膚科和整形外科。 政府期待增加醫科大學招生名額，就可以緩解集中於醫科大學的現象，但反而有可能吸引更多的學生。據說，在首爾最名列前茅的大學獲得博士學位，在海外大學完成博士後課程後，再就業於國內大企業半導體研究院，稅後也難以賺到1億韓元以上。還不到醫生年薪的壹半。醫生擁有執照，但理工科在50歲出頭退休後就更加前路迷茫。應該對基礎科學和尖端領域的人才給予適當的補償，並擴充研究基礎設施。在擁有頂級人才全都奔向美容醫學的國家，能有什麽未來呢？

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