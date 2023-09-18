中國官方媒體：“山東艦航母戰鬥群，進行為期5天的臺灣突襲演習”. September. 18, 2023 08:51. by 金祺容 kky@donga.com. 據中國官方媒體報道，中國“山東”號航空母艦針對臺灣進行了突襲演習。此前，中國軍隊在臺灣海峽附近進行演習的情況很多，但像此次這樣明確表明是“突襲臺灣演習”實屬罕見。 中國官方報紙《環球時報》英文版17日報道說：“中國軍隊山東艦航母戰鬥群和其他軍艦結束了為期5天（11日至15日）的臺灣突襲演習（blitz exercise）。主要進行了從多個方向包圍臺灣島的大規模演習。”報道說：“從南中國海出發的山東艦編隊和從東中國海出發的艦船等共14艘包圍了臺灣，進行了史無前例的大規模聯合作戰。” 中國軍事專家宋忠平解釋說：“從規模上看，此次演習很有可能已經完成了防空、反潛、反艦、陸上攻擊等航空母艦戰鬥群所能進行的壹切演習。”《環球時報》評價說：“過去遠洋演習經常持續壹個月左右，這次山東艦在臺灣附近停留了5天，也帶動了更多兵力。這表現出了中國軍隊能夠在短時間內完成集中大規模兵力展開的戰術。” 對於中國軍隊的此次軍事演習，《聯合報》等臺灣媒體分析稱：“山東艦航母戰鬥群演習期間，與演習無關的中國軍北部戰區派遣了多個艦艇到對馬海峽壹帶進行巡邏。中國主力軍在臺灣周邊和西太平洋交戰期間，利用其他戰鬥力進行了監視和牽制日軍的演習。” 有分析認為，中國官方媒體明確宣布“突襲臺灣演習”是針對美國的。美國8月30日批準向臺灣出售價值8000萬美元（約1060億韓元）的武器，並普及F-16戰鬥機用紅外線探測裝備等最新軍事裝備，正在擴大對臺灣的軍事支援。對此，中國宣布對美國軍工企業洛克希德馬丁公司實施制裁等，表示強烈反對。

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