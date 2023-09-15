“250公裏沙漠馬拉松20次以上完賽……為什麽？因為很有意思”. September. 15, 2023 08:08. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. 戶外運動韓國（OSK）代表柳智成（52歲•音譯）在2019年以後時隔4年將再次挑戰250公裏的沙漠馬拉松。24日（當地時間）到30日為止，在智利阿塔卡馬沙漠裏疾馳奔走。這是他第24次挑戰250公裏沙漠馬拉松。如果沒有2020年擴散的新冠病毒（COVID-19）疫情，或許他有機會挑戰更多的沙漠。 “1990年代末在非洲利比亞建設設計公司工作時，通過廣播看到了挑戰沙漠的人，由此產生了‘我也希望嘗試壹下’的想法。從建築工作中找不到前景，之後回到韓國，從2001年開始跑步。之後在2002年去了撒哈拉沙漠。” 雖然要承受巨大的痛苦，但在大自然的懷抱中感到了飽腹肌。劉代表表示：“體驗到了自然和我融為壹體的感覺、無法想象的與自然的和諧。”他說，“就我個人來說，只要稍微不舒服的話，就會睡不著覺，而在沙漠當沙風吹起，腳底的水泡都磨破了，但即使那樣，很奇怪，只要去往沙漠就會充滿力量。” “第壹次挑戰的時候不知道信息，不知道要穿特制的襪子，受了不少苦。要穿薄的速幹襪，但是買不到，只能穿厚的襪子。我認為鞋子要大壹點，但是鞋子裏進了很多沙子，所以第5天腳底板皮都磨破了，皮膚都掉下來了。最後不得不用繃帶裹住才完賽了。” 體重超過90公斤的他在準備和完賽沙漠馬拉松時，甚至體重掉到了只剩67公斤。之前幾乎不怎麽跑步的他開始走路，1公裏，5公裏、10公裏等慢慢增加距離。他說：“超過5公裏的時候最累。超過10公裏後，跑20公裏、30公裏就很輕松了，後來幾乎每天要跑40公裏。比賽前夕，開始跑山。” 沙漠馬拉松被稱為“地獄的比賽”。在撒哈拉，要在攝氏50度以上的沙上行走。還要戰勝沙風。首次參加撒哈拉馬拉松時，壹睡醒感覺眼前都是沙子，壹望無際。戈壁灘則要穿越溪谷和山、沙漠。阿塔卡馬沙漠要跑海拔4000米以上的高地，還要克服高山癥。南極馬拉松是壹場與追擊的戰鬥。壹句話概括就是這是壹場挑戰所有極限的比賽。劉代表說：“雖然像是與極限的鬥爭，但事實上這是適應自然的過程。不是想贏，而是適應大自然，往前走。每天順利完成行走距離，‘今天也和自然融為壹體’的成就感和安心就會湧上心頭。” 雖然首次參賽準備不足，但2003年再次找到來到撒哈拉沙漠時，有效配備了各種裝備。劉代表在2007年首次實現了完成撒哈拉和戈壁灘、南極的世界沙漠馬拉松大滿貫賽，2013年他第二次完賽。兩次完成世界沙漠馬拉松大滿貫賽，劉代表堪稱世界第壹人。不僅是50公裏、100公裏、160公裏超級馬拉松，就連10天9夜行走完560公裏的澳大利亞Outback賽等世界極地馬拉松，他也幾乎都參加過了。所以他還獲得了“僻地賽跑者”的綽號。 從2013年開始，在參加沙漠馬拉松比賽的同時，他還策劃並制作了國內山嶽馬拉松“Trail Runing”大賽。2014年舉辦了韓國50K自由跑，2015年在京畿東豆川制作了韓國50K。嶺南阿爾卑斯Trail Runing（現蔚州Trail Nine Peaks）也是他的作品。將於11月舉行的郁陵島Trail Runing大賽也是第3屆了。 “Trail Runing是在沙漠、山嶽等地奔跑的比賽。我出國壹看，國內也有很多想在自然中奔跑的人。剛開始和壹部分人壹起參加了沙漠馬拉松比賽，但是從某個瞬間開始，我想讓其他人感受到與大自然同在的瞬間。雖然現在還是部分狂熱愛好者參與的程度，但是參與者在大自然中奔跑並高興起來，對此感到很欣慰。” 4年來，為了集中舉辦比賽等事業，體重再次有所增加。但是他壹直堅持跑步，最近通過集中訓練，身體達到了4年前的80%狀態。他笑著說：“到了沙漠，所有的壹切都應受到尊重。對挑戰本身給予掌聲。冠軍等排名壹點都不重要。時隔4年的挑戰，已經開始激動了。”

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