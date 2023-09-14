朝鮮在金正恩與普京會談之前發射彈道導彈進行挑釁. September. 14, 2023 08:22. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮13日在朝鮮與俄羅斯首腦會談開始壹個小時前，試射了兩枚可以對韓國全境進行核打擊的短程導彈。這是朝鮮第壹次在其最高領導人出國訪問時發射導彈進行挑釁。 韓國軍聯合參謀本部表示：“從當天上午11點43分起至11點53分，朝鮮從平壤順安壹帶發射了2枚短程彈道導彈。導彈分別飛行650多公裏，落在東部海域。”參謀本部沒有宣布導彈的類型，但據悉可能是據傳可以搭載戰術核武器、用來打擊韓國全境的“KN-23（朝鮮版伊斯坎德爾型）”。 朝鮮發射導彈進行挑釁，是自2日發射巡航導彈之後時隔11天；發射違反聯合國安理會對朝制裁決議限制的彈道導彈，則是時隔14天。 朝鮮在國務委員長金正恩為出席朝俄首腦會談而出國在境外情況下按下導彈發射按鈕，其背景也備受關註。以往朝鮮試射洲際彈道導彈等導彈進行挑釁時，都是金正恩在現場參觀時按下發射鈕。前任韓國統壹研究院院長全盛勛（音）分析說：“此舉的意圖是顯示，壹旦韓半島有事（發生戰爭），即使朝鮮最高領導人遭到清除，朝鮮體制也能正常運轉。”實際上，朝鮮核武器政策法令中明確規定：“如果指揮控制體系處於遭受敵對勢力攻擊的危險，要按照事先確定的作戰方案，即刻進行核打擊。” 人們預計，隨著朝鮮和俄羅斯在朝俄首腦會談中正式開展軍事合作，韓美日將大幅加強制裁，朝鮮為了回應，有可能動員不久前建造完成、6日舉行下水儀式的“金君玉英雄”號戰術核攻擊潛水艇，在海上發動挑釁。韓國軍方相關人士就此表示：“正在註視朝鮮動員陸海空力量各種打擊手段，進行奇襲挑釁，反對韓美等國際社會的可能性。”

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