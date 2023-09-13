KAIST：“設立培養醫生科學家的科學技術醫學專門研究生院”. September. 13, 2023 08:24. by 田南赫記者、趙健熙記者 forward@donga.com. KAIST（韓國科學技術院）將培養既是醫生，又能理解人工智能（AI）等工學的醫生科學家。KAIST方面12日表示，為了培養以工學知識為基礎解決醫學問題的醫生科學家，將設立科學技術醫學專門研究生院。 KAIST要培養的醫生科學家是指在現場優先進行科學技術研究而非診療患者的醫生。在新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）全球大流行時期的2020年，與美國輝瑞公司壹起共同開發新冠病毒疫苗的德國烏古爾•紮欣、厄茲萊姆•圖雷奇博士夫婦被選為代表性的醫生科學家。 KAIST表示，科學技術醫學專門研究生院將由4年的義務碩士課程和追加4年的博士課程組成。計劃在義務碩士課程中學習基礎臨床、工學等，在博士課程中學習有深度的科學及工學課程。目前在韓國，不是臨床醫生而是科學家的醫生還不到全體醫生的1%，與美國等發達國家相比，還遠遠不夠。 但是醫療界主張，比起培養投入天文數字資金的醫生科學家，改善保健醫療環境更為優先。另外，從現實角度來看，只有增加醫生人數，才能培養醫生科學家。大韓醫生協會發言人金怡研（音譯）表示：“KAIST如果真的想培養醫生工程師，不如為已經活動的醫生選擇科學家之路的培養政策助壹臂之力。”

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