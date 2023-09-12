KT攜手新加坡企業推進基於AI的運輸優化事業. September. 12, 2023 08:36. by 南慧貞記者 namduck2@donga.com. 11日，KT表示與新加坡公共郵政•物流企業SingPost簽訂了推進人工智能（AI）基礎運輸優化事業的業務協約（MOU）。兩家公司將共同開發數字物流新事業模式。 通過此次合作，SingPost決定利用KT的AI運輸平臺“LISFO”，以新加坡國內7個地區為對象，示範推進數字物流運輸優化事業。從物流運輸計劃的制定階段開始，利用KT開發的AI預測解決方案，計算出最佳的移動路徑和對象信息等。KT考慮到SingPost的物流運營環境特殊性和新加坡當地物流環境，開發了AI解決方案. KT AI Mobility事業團長（常務）崔江林（音）表示：“以此次事業合作為基礎，除了運輸優化外，還將持續擴大數字轉換（DX）合作領域，使其躍升為全球數字物流市場事業者。”

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