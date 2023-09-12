“Golden Time即將結束”……摩洛哥卻只接受四國援助，出現“救援空白”. September. 12, 2023 08:36. by 馬拉喀什=金基允常駐記者、李清娥記者 clearlee@donga.com. “沒有人來救我們。” 8日（當地時間）在北非摩洛哥西南部壹帶發生的6.8級強震中，截至11日，至少有2200人（更新）死亡，雖然拯救生存者的72小時黃金救援時間（Golden Time）即將結束，但救援工作幾乎無法進行。 10日，在地震重災區阿特拉斯山脈的壹個村莊，5名男性正在用鎬頭挖地，尋找被埋在廢墟下的家人。 雖然已經收拾了3名家人的屍體，但是失蹤的家人很多，所以親自拿著鎬頭挖地找人。《紐約時報》（NYT）報道說：“這些男性連手套都沒有戴，轉動著只有2個的鎬頭，挖掘了巨大的土堆。”赤手空拳把被壓在廢墟下的人們拉上來的阿蔔杜勒•賈裏爾•拉姆格拉裏（33歲•人名音譯下同）對《紐約時報》說：“我不能等到有人來救我。”居民阿蔔杜勒-薩馬特•艾特•伊希亞（17歲）說：“我們所希望的只是幫助，但從未見過政府或救護人員。” 住在附近村莊的拉齊德•鮑迪也通宵達旦地與居民們展開了救援工作。在收拾9具屍體的過程中，根本沒有得到救援當局的幫助。他說：“悲傷加上疲勞，想多救壹個人的心情正在熄滅。現在飲用水和食物都賣光了，電也斷了。” 地震災害集中在險峻的山嶽地區，救援隊很難接近。由於地震殘骸和落石導致道路中斷，救援物資的分配也只能通過直升機進行。面對史無前例的大慘案，迫切需要外部支援的情況下，摩洛哥政府卻表示：“救援工作可能會出現混亂”，對得到海外救援隊的幫助持消極態度。 地震發生後，法國、美國、阿爾及利亞、以色列等多個國家伸出了援助之手，但摩洛哥當局沒有接收這些國家的救援人員。目前政府只接受了平時壹直維持友好關系的西班牙、卡塔爾、英國、阿拉伯聯合酋長國（UAE）等4個國家的支援提案。 以國王為中心維持強有力的中央集權統治的摩洛哥實際上由國王指揮總理。在國家面臨危機時，國王的作用非常重要，但摩洛哥國王穆罕默德六世在地震發生12個小時後才發表簡短聲明稱：“指示軍隊為救援而努力。”雖然海外政府和民間團體表示：“已經做好了立即向地震現場派遣救援隊的準備”，但摩洛哥當局反復表示“還沒有得到國王的批準”，浪費了黃金救援時間。

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