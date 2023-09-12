華為開發的半導體技術……在吹噓與創新之間. September. 12, 2023 08:36. . 自打中國華為公司突破美國的半導體出口限制、推出新的第五代（5G）智能手機“Mate 60+”之後，世界正在努力解開迷局。華為的技術究竟是吹噓還是創新，兩者之間處於哪壹地步，為了查找真相，美國商務部開始調查，世界半導體企業或金融投資者也各自開始了分析。 由華為設計、中國代工（半導體委托生產）企業中心國際（SMIC）生產的7納米（壹納米為十億分之壹米）工藝半導體芯片。這是中國半導體設計、裝備、代工三步曲，即芯片生態界已經成長起來的旁證，吸引了世人的關註。與3納米量產競爭中排名第壹的臺積電（TSMC）或第二名三星電子的水平相比，這是落後5年多的技術。但是，對此的共識是，它打破了中國在受到西方半導體生態界孤立的情況下難以以壹己之力成功實現量產。市場分析企業“科技觀察”分解了華為的手機，確認其中確實裝有7納米芯片。 但是，是否自身技術還是疑問。在華為在其網站上公開這壹款手機幾天前，美國彭博社援引消息人士的話報道稱，美國半導體協會通過電子郵件向會員公司發送了提請註意華為動向的警告稱。警告信稱，自從2019年被美國總統特朗普政府列為直接制裁對象後，華為被徹底掐斷了與美國企業的交易，躲在其他企業身後收購了中國國內兩家工廠，並試圖建立第三家半導體工廠。如果成功，華為有可能以其他企業的名義，通過偷偷收購的工廠購買美國半導體設備。 究竟是否提高了成品率、具備了大規模生產的體制，是另壹個疑問。美國華爾街也在懷疑，在沒有中國政府巨額補貼的情況下，華為是否實現了具有市場競爭力的成品率。再加上被推測為中芯國際用於7納米工程半導體的荷蘭企業阿斯麥（ASML）的DUV光刻機，實際上從本月起禁止向中國出口。這意味著，盡管中國滿懷自豪感，今後的困難仍然不容小覷。在此期間，中國與韓國、臺灣半導體技術的差距可能會進壹步拉大。 但是不能掉以輕心。在技術市場上，看似不可能的事情與特定情況碰在壹起，改變業界領先地位的事情比比皆是。1982年，已故三星創業會長李秉喆發表進軍半導體市場的《東京宣言》時，英特爾和世人們都嘲笑這是癡心妄想。但是，憑借著賭上企業命運的投資和開發者的熱情，再加上美日半導體矛盾的特殊情況，韓國迎來了躋身半導體強國的契機。 上個月，臺積電創始人張忠謀在美國《紐約時報》的采訪中，也看到了這壹飛躍的瞬間。據悉，臺積電壹直夢想超越半導體強者三星和英特爾。但是2009年，在他退休的家門口，被解雇的職員們舉著“說謊者”的牌子蜂擁而至，經歷了困難時期。他回到現職，不顧投資者的反對，重新雇用這些職員，等待時機。2010年，蘋果聯系了他。這是屬於世界最重要的半導體企業的臺積電神話的開始。 在技術產業中，市場格局瞬息萬變。無論是誰，都要銘記從吹噓走向革新。在美中矛盾火花不知會濺到哪裏的不確定的世界中，更應拋棄傲慢。

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