韓國將支援印尼電動汽車生態系統項目……構建從工廠到電動汽車充電站等基礎設施. September. 09, 2023 08:20. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統和印度尼西亞總統佐科•維多多當地時間8日舉行首腦會談，決定積極協助成為東盟（ASEAN）內電動汽車樞紐的印度尼西亞電動汽車•電池產業生態系統的構築工作。有評價認為，根據印度尼西亞首都遷移計劃，兩國還加強了碳中和（carbon neutrality）凈水廠、上下水道、隧道等各種基礎設施的合作，為“特別戰略夥伴關系”的未來50年合作奠定了基礎。 為參加東盟相關峰會而正式訪問印度尼西亞雅加達的尹總統當天在雅加達總統府與維多多總統舉行的首腦會談上，簽署了電動汽車生態系統建設合作等共6項諒解備忘錄（MOU）。 兩國首腦決定積極支援基礎設施、人力、研究開發（R&D）、制度等4大領域合作和推進合作的前沿基地、預計將於今年年末開業的“韓-印尼e-mobility合作中心”。總統室相關人士解釋說：“印度尼西亞最大的經濟目標之壹就是‘碳中和’，成為亞洲的電動汽車中心”，“擁有電動汽車、電池技術的韓國將構建從工廠到電動汽車充電站等基礎設施、補助金等相關制度。”當天，兩國首腦還就兩國共同負擔8.1萬億韓元事業費，成功完成共同開發下壹代戰鬥機的KF•21（印度尼西亞名IF-X）事業達成了共識。 尹總統當天將前往印度新德裏，連續兩年參加G20峰會。尹總統將以在韓美日戴維營首腦會談上取得的安保合作制度化成果為基礎，敦促國際社會對包括北韓和俄羅斯的“武器交易”在內的北核導彈威脅等進行強有力的應對。

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