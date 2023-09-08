“槍擊事件-房價昂貴，再也撐不住了”……美國人“脫離美國”. September. 08, 2023 08:36. by 李智允記者 asap@donga.com. “在歐洲，就算是黑人也不用擔心中槍。” 這是去年移居葡萄牙的非洲裔美國人斯坦利·約翰遜和西爾維婭·約翰遜夫婦對英國時事媒體《經濟學家》說的話。分別作為心理學家和律師，這對夫婦擁有高學歷。他們表示，由於美國的種族矛盾和歧視，他們帶著孩子移居到了歐洲。特別是2020年被白人警察掐死的黑人喬治·弗洛伊德事件起到了決定性作用。 《經濟學家》3日分析說，像約翰遜夫婦壹樣選擇“脫離美國”來到歐洲的美國人急劇增加。據分析，由於政治、經濟兩極化、種族矛盾、槍擊事件等，“美國夢”正在崩潰，再加上競爭強度比美國低、保障長假的歐洲工作環境、相對低廉的房價和生活費、優秀的福利制度等，很多人對此感到滿意。 美國工人的每周平均工作時間至少為35小時。相反，歐洲勞動者的平均時間只有30小時，荷蘭只有27小時。在法國等地，僅夏季休假就花費壹個多月的勞動者也很多。與紐約、舊金山、洛杉磯等美國大城市的昂貴房價和生活費相比，歐洲大城市的房價和生活費也比美國便宜。 美國人在荷蘭設立的民間交流財團“約翰·亞當斯研究所”分析說：“美國人對荷蘭的工作與生活平衡非常滿意。”差不多的地方英語都能通用，也是很多美國人感到有魅力的要素。 就具體國家而言，在歐洲，以生活費低、文化遺產豐富著稱的葡萄牙尤其受歡迎。2013年居住在葡萄牙的美國人只有2800名，但現在增加到了9800名，增加了約2.5倍。經歷2008年世界經濟危機、2010-2011年南歐經濟危機等的葡萄牙為了刺激經濟，積極吸引外國人，只要月收入超過1100歐元（約157萬韓元），外國人就能拿到居住簽證。同期，居住在西班牙的美國人也從2萬名增加到了34000名。荷蘭也從15500名增加到了24000名。

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