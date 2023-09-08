“King Dollar”的回歸……國際油價暴漲，美元價值創6個月以來的最高值. September. 08, 2023 08:36. by 紐約=金賢洙 常駐記者、李東勛記者 dhlee@donga.com. 由於國際油價暴漲和“中國風險”的掘起，資金湧向安全資產美元，增加了“King Dollar（美元王）”回歸的憂慮。美元升值至6個月以來的最高值，日元跌至10個月以來的最低點，全球匯率正在動搖。 6日（當地時間），在美國紐約外匯市場上，日元、歐元等主要6國貨幣對比美元價值的美元指數壹度上升到105.03點，創下了近6個月來的最高值。美元指數在美國聯邦儲備制度（Fed•美聯儲）緩解緊縮期待感上升的7月份壹度跌破100點，但在國際油價暴漲和美聯儲緊縮長期化的憂慮下，上升到了105點的水平。今年以來，日元、韓元和人民幣分別下跌11.40%、5.35%和5.8%。7日，韓元兌美元的匯率上漲4.9韓元，以1335.4韓元收盤，KOSPI也比前壹天下跌15.08點（0.59%），以2548.26收盤。 特別是日元，即使在前壹天日本當局的介入警告下，連續3天創下最高點，7日盤中壹度上漲到147.873日元。這是自去年11月以來的最高水平。歐元也從7月份的1美元兌1.12美元跌至1美元兌1.07美元，接近3個月以來的最低水平。 美國外匯管理公司卡瓦拉的分析師喬•曼尼姆博對路透社分析美元強勢的原因說：“由於源自中國和歐洲的全球增長放緩，美元作為安全資產備受矚目”，“同時，由於通貨膨脹壓力，美聯儲降息的期待正在消失。”

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