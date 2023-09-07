戴紗帽的金大建神父聖像設置在梵蒂岡，16日舉行祈福儀式. September. 07, 2023 08:30. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 韓國天主教主教會議6日表示，將於16日（當地時間）在梵蒂岡聖彼得大聖殿舉行韓國首位司祭（聖名安德魯）金大建神父（1821~1846年）的聖像祈福儀式。聖像是在金大建神父誕辰200周年之際，2021年擔任教皇廳神職人員部長官的紅衣主教柳興植向方濟各教皇表明奉獻聖像的意向後決定設置的 聖像是高3.7米、長1.83米的全身像，展現了戴著紗帽、穿著道袍等韓服的金大建神父張開雙臂的樣子。該聖像將設置在聖彼得大聖殿地下墓地出口附近的外部墻壁上。這是聖彼得大聖殿歷史上首次設置東洋聖人聖像。聖像的制作由畢業於意大利卡拉拉國立美術學院雕塑系的韓振燮雕刻家負責。 祈福儀式將於16日下午3時（韓國時間16日晚10時）在聖彼得大聖殿以聖像設置紀念彌撒為開始舉行。包括韓國天主教教主會議長李容勛主教在內，紅衣主教廉洙政、主教柳秀壹、軍宗教區長徐相範主教、清州教區長金鐘江主教、釜山教區申浩哲主教（人名音譯，上同）將出席當天的活動。此前，韓國天主教主教會議計劃將壹位作家單獨制作的聖金大建神父聖像模型原型作為禮物送給方濟各教皇。金大建神父在教皇約翰•保羅二世時期的1984年試聖，並登上了聖人品。

한국어