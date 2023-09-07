再次實施義警制的設想告吹……是誰的責任？. September. 07, 2023 08:30. . 最近，從執政黨相關人士那裏聽說了國務總理韓德洙親自宣布的“重新實施義警制”方針實際上告吹的背景。 韓德洙8月23日在發表兇惡犯罪對策的對國民談話中表示：“將積極討論重新實施義警制。”但僅過壹天，總理室就表示：“其核心要義，是以現場為中心重新部署警察人力，如果需要進壹步加強，將考慮重新實施。”通過發放說明資料，加入“積極討論”壹詞，降低了調門。 按照慣例，通常國務總理親自表示“將積極討論”，就會被理解為“將推進”的意思。韓德洙在宣布當時還強調說：“這是政府壹定要守護國民安全的日常生活和生命的非常覺悟。” 令韓德洙的話黯然失色的是，國防部長李宗燮8月25日出席國會國防委員會全體會議時就重新實施義警制的討論表示：“這不是可以輕易同意的事情。沒有具體協商過。”意思是，不能恢復因導致兵力資源不足而廢除的義警制。 對於總理親自出面宣布的事件發生意外事件的原因，執政黨相關人士表示：“這是政府內部看不見的矛盾鬥爭起到作用的結果。”他說：“最近宣布了部長、次官級人事安排，企劃財政部出身人士得到重用，出現了想要牽制企劃財政部長出身的韓總理的氛圍。在這種趨勢下，政權有力人士阻止了重新實施義警制的討論。” 對於該相關人士具體提及實名的說明，總統室相關人士斷然否認說：“雖然聽到過這樣的話，但這是荒唐的小說。”總統室另壹名相關人士表示：“之所以出現似乎朝鮮時代黨派鬥爭中才會出現的話，是因為宣布重新實施義警制的討論和推翻過程並不順利。” 總理室的內心想法也令人好奇。但總理室相關人士惜字如金地表示：“正如韓總理出席國會預算決算特別委員會時回答的那樣，重新實施義警制的討論並沒有成為泡影。”國民力量黨相關人士表示：“聽說總理室方面抱怨道，發表對國民談話時在座的警察廳長尹熙根提到了8000人的數字，把事情搞大了。”當時尹熙根表示：“將與相關部門協商運營8000名左右的方案。” 在互相責怪的情況下，警察也流露出委屈。警方某相關人士表示：“在接連發生暴力犯罪威脅國民生命的嚴重狀況下，說因為警察組織理論過度主張重新實施義警制，這像話嗎?。雖然有很多話要說，但現在無話可說。” 包含政府非常覺悟、作為兇惡犯罪對策提出的重新實施義警制的討論，似乎最終將化為泡影。治安政策是守護國民生命和財產的事情。至少不能再發生政府為了安撫不安的國民而宣布舉措、卻反而加深不信任的事情。

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