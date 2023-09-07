“不想工作”+低增長導致掉落福利陷阱的德國，並非事不關己. September. 07, 2023 08:30. . 歐洲最大、世界第四大經濟體德國正在劇烈動搖。在主要發達國家中今年唯壹預告將出現負增長的情況下，陷入“福利陷阱”、認為沒有必要工作的國民正在迅速增加。很多人認為，這樣的問題很難在短期內得到改善，德國正在再次淪為“歐洲的病人”。 德國的增長率繼去年第四季度-0.4%之後，今年第壹季度為-0.1%，第二季度為0%，正在觸底。最近國際貨幣基金組織把德國今年的增長率預測值下調至-0.3%。隨著主要發達國家的增長率壹致提高，目前只有德國下調了增長率。國際貨幣基金組織等國際機構預測，今年德國將成為七國集團中唯壹出現負增長的國家。作為壹直起到歐洲增長引擎作用的德國，最近的低迷程度令人震驚。 德國經濟之所以陷入泥潭，很大程度上是因為對特定國家和產業過於偏重。由於連續7年是德國最大貿易國的中國經濟出現萎縮，德國受到了直接打擊。依靠廉價的俄羅斯能源推進脫核電政策，在烏克蘭戰爭後引發了能源大亂。特別是偏重於汽車、電子、機械等出口制造業，未能培養信息技術等尖端產業的競爭力，急速的人口老齡化正在侵蝕增長動力。德國經濟結構上的局限性正在加快停滯。 再加上最近當地輿論調查結果顯示，52%的德國國民回答“工作不值當”。因為，如果獲得失業工資或兒童津貼等福利津貼，就可以維持與最低工資勞動者相似的生計水平。左派傾向的社會民主黨領導的德國聯合政府每年擴大福利津貼後，國民的勞動欲望受到了打擊。德國兒童津貼今年最高上漲了14%以上，失業工資繼今年之後明年還將上調12%左右。 德國的危機狀況對韓國具有很大的啟示意義。韓國對中國的依賴度和制造業的偏重程度比德國大得多，人口老齡化在世界上是最快的。有人指出，壹到選舉時期，各種無償福利制度就會層出不窮，比最低工資實際領取額還要高的失業工資助長了失業。應該把德國當作反面教材，率先改革產業結構，致力於出口結構的多元化。同時，有必要擺脫福利制度不能幫助受惠者自立、反而讓受惠者陷於其內的“福利陷阱”。

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