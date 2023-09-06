李周皓：“參與公共教育停止日的教師不會受到懲戒”. September. 06, 2023 08:42. by 崔예나 yena@donga.com. 教育部5日正式撤回了懲戒4日“公共教育停止日”集體請年假或病假的教師的方針。政府此前聲稱“集體行動違反了法令”，與是否參加集會無關將按照原則進行懲戒，現在改變了立場。據分析，這是因為尹錫悅總統前壹天指示“要牢記現場教師們喊出的聲音”。 當天，副總理兼教育部長李周皓在政府首爾大樓與韓國教員團體總聯合會、教師工會聯盟舉行了“為了公共教育正常化的座談會”，並表示：“我認為（老師們）使用年假、病假的情況，是出於無法考慮其他選擇的迫切心情。教育當局不會懲戒參加追悼的老師們。”他還表示：“相比分裂和矛盾，我們更致力於治愈老師們的傷口和失落感，使我們的教育走向未來，使公共教育正常化。”教育部還中斷了向全國市道教育廳下達的統計年假、病假使用情況統計的指示。當初教育部計劃檢查教師的服務，決定懲戒程度。 教育界對此表示歡迎。全國市道教育監協議會表示：“不能再發生目標相同，但僅以方法不同為由相互否定的事情。支持教育部長不會懲戒教師的發言。”此前，首爾市教育監曹喜昖等曾表示支持教師的集體行動。部分人指出，教育部應該從壹開始就接受教師們要求“讓我們整理心情，恢復壹天”，允許舉行追悼活動。教育部相關人士表示：“如果學校停課，就會出現學生的學習權和雙職工父母照顧孩子等問題，因此原則上呼籲大家守護學校。因此集會從上午10時推遲到下午4時半。” 瑞二小學教師死亡、侵犯教權爭議後，政府實施了教權保護告示，並發表了對策。在國會，朝野正在討論修改相關法律。但是，學校現場也有人指出，“並沒有什麽變化”。

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