“安靜的解雇”，全球尖端技術企業今年將裁員23萬人. September. 06, 2023 08:42. by 金河景記者、池民九記者 whatsup@donga.com,warum@donga.com. “23.3537萬人。” 這是美國網站layoffs.fyi以各企業發表和主要媒體報道內容為基礎統計的全球主要技術（尖端技術）企業今年的累計解雇者人數。進入今年以來，截至本月4日遭到解雇的職員人數已經超過了去年技術企業的全體裁員規模（16.4744萬人）。 特別是裁員規模在今年第壹季度（1~3月）達到了16.7398萬人的頂點。此後，雖然呈逐漸減少的趨勢，但雇傭不安的氛圍仍在持續。因為新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）事態平息後，技術業界的業績惡化，受利率上調的影響，資金籌措也不容易。微軟（MS）在今年第二季度（4~6月）凈利潤為200.8億美元（約26.59萬億韓元），同比增長19.9%的情況下，7月發表了追加裁員1000多人的計劃。 在雇傭和解雇相對靈活的美國技術業界，這種大規模裁員也引起了社會爭議，最近還出現了被稱為“安靜解雇（quiet cutting）”的結構調整。《華爾街日報》（WSJ）上月27日表示，Adobe和IBM等技術企業沒有正式進行結構調整，而是通過業務重新部署等措施，誘導職員自行辭職。 國內技術企業也因經濟蕭條長期化，資金情況惡化，今年以來持續著“看不見的結構調整”。嘉泉大學經營學系教授全聖民（音）表示：“尖端技術行業從2010年開始持續增長，事實上首次經歷結構性危機，因此感到更加困難。”

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