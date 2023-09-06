肖像畫的邊界. September. 06, 2023 08:41. . 13世紀波斯詩人賈拉魯丁•魯米生前是被推崇為聖人的伊斯蘭神學家和獸皮神秘主義者。按現在的地域劃分看，當時他定居在土耳其的科尼亞，學生非常多。古爾居•卡圖也是他的弟子。有壹天，她丈夫的工作地點發生了變化，不得不離開科尼亞前往安納托利亞。她想拿走老師的肖像畫，所以拜托著名的宮廷畫家秘密地畫肖像畫。 畫家找到魯米，說出了實話，請求他同意讓自己畫肖像畫。魯米朝著畫家微笑著，並說畫吧。畫家高興地畫起肖像畫來。但是畫完壹看，是不是和實物壹點都不像呢？畫家驚慌失措地重新畫了起來。但是這次也壹樣。即使畫了20次，也畫不出像樣的肖像畫。畫家感到驚訝、恐懼和敬畏。“如果聖人如此，先知還能加多少？” 被稱為波斯聖經的《瑪斯納維》中的故事喚起了再現是多麽困難的事情，並說明了禁止在伊斯蘭以任何形式再現先知的理由。畫或刻上某種東西敬拜，在伊斯蘭相當於偶像崇拜。這是禁止制造或侍奉偶像的戒律的延續，不僅是伊斯蘭教，也是猶太教和初期基督教共有的戒律。基督教在傳教過程中雖然朝著略微不同的方向發展，但伊斯蘭教卻堅持了絕對的律法。 雖然是很久以前的故事，但是2005年丹麥的壹位漫畫家畫了醜化先知穆罕默德的漫畫，引起了巨大的社會反響，這是因為侵犯了相關律法。雖然伊斯蘭在那裏用暴力應對是不對的，但把他們認為神聖的先知畫成漫畫進行挑釁，從壹開始就是錯誤的。當今時代，什麽都可以當作再現的對象，但有時不再現是對他人的禮儀。

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