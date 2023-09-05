俄羅斯大使表示“朝中俄軍演可行”……要防範“三角陣營對決”的風險. September. 05, 2023 08:25. . 俄羅斯駐朝鮮大使亞歷山大·馬切戈拉2日在接受塔斯社采訪時，就俄羅斯和中國的聯合軍事演習中包括朝鮮的構想表示“看起來是可行的。”馬切戈拉雖然表示“純屬個人想法”，但確實提出了朝中俄三國聯合軍演的必要性。自2000年代中期以來，朝鮮從未參加過中俄聯合軍演。此前，韓國國家情報院曾向國會報告稱，俄羅斯向朝鮮提議舉行聯合軍演。 朝中俄聯合軍演似乎還處於包含俄羅斯希望事項的對朝提議階段。但事實上，它成為現實的可能性也不小。對於在烏克蘭陷入無休止的消耗戰泥潭的俄羅斯來說，急需中國和朝鮮的軍事支援。只是中國拒絕直接軍事支援，俄羅斯只能依靠朝鮮，朝鮮也認為這是擺脫孤立和貧窮的機會。韓美當局認為，朝鮮產彈藥已經秘密流入俄羅斯，而且自7月底俄羅斯國防部長參加朝鮮閱兵式之後，朝俄通過高層交流進入了協商具體履行問題的階段。 這種雙邊軍事合作能否擴大到三國聯合軍演，取決於中國能做出多大的響應。隨著烏克蘭戰爭更加長期化、美中戰略競爭加劇，其現實化的可能性將會提高。如果朝鮮也加入中俄聯合軍演，挑戰自由國際秩序的獨裁國家三國加強聯系，特別是對抗東亞韓美日三角合作的朝中俄三角體制將掘起，韓國將站在對決的最前方。 據悉，最近俄羅斯向韓國政府發出警告，對8月18日韓美日戴維營首腦會談以來三國間的密切關系表示不滿。蹂躪鄰國主權、包庇朝鮮非法挑釁的俄羅斯是否有資格這樣做，這壹點令人懷疑，但在粗暴的國際現實中，不能只依靠韓美日合作體制。為了不給韓國國民和企業帶來損失，應該制定周密的外交戰略，應對進壹步升級的朝核威脅等陣營對決風險。

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