“單前鋒孫興慜”壹出場就上演帽子戲法,帶領球隊5比2取得客場大捷. September. 04, 2023 09:00. by 金培中 wanted@donga.com. 孫興慜(托特納姆熱刺隊)在打開賽季進球賬戶的同時,還上演了帽子戲法,帶領球隊延續了聯賽連勝的腳步。 孫興慜在2日與伯恩利隊的2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)客場比賽中首發出場,攻入3球,帶領球隊以5比2完勝對手。孫興慜在上半場第16分鐘利用壹記右腳射門將比分扳成1比1。這是他在4場聯賽中攻入的本賽季首粒入球。下半場第18分鐘,孫興慜又用右腳打進了壹粒將比分擴大至4比1的進球,3分鐘後,他又用左腳攻破對方大門,上演了帽子戲法。孫興慜被選為相當於當場比賽最佳球員(MVP)的“Man of the Match”。英國媒體《倫敦足球》給孫興慜打了滿分10分。 這是孫興慜在英超聯賽中第四次上演帽子戲法,也是他自去年9月18日與萊斯特城隊的比賽後時隔1年再次上演帽子戲法。在與伯恩利的比賽結束後,孫興慜在自己的社交媒體上寫道:“在良好的氛圍下迎來了A級比賽的休息期。”英超聯賽將休息到15日。在此期間,韓國國家足球代表隊將在英國與威爾士(8日)、沙特阿拉伯(13日)進行A級比賽兩連戰。去年,孫興慜在A級比賽休息期即將到來之際,在與萊斯特城隊的比賽中,時隔7場比賽攻入賽季首粒進球並上演了帽子戲法。 本場比賽貢獻3球的孫興慜在英超聯賽中共打入106球,在該領域排名上升至歷史第30位。他超越了自己平時稱為偶像的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(103球)和前切爾西功勛球員迪迪埃•德羅巴(104球)。 當天,孫興慜在賽季開始後首次作為單前鋒首發出場。在此前的3場比賽中,孫興慜都作為左邊鋒出場,但隨著單前鋒裏沙利松退到替補席上,他接過了這個位置。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯因在此前的3場聯賽比賽中,裏沙利松的競技能力未能達到預期效果,將孫興慜推舉為單前鋒,並取得了巨大成功。波斯特科格魯教練賽後表示:“孫興慜無論是在中路踢球還是在邊路踢球,都做得很好。他是壹名在任何位置都能進行比賽的選手”,稱贊了孫興慜當天的單前鋒表現。另外,對於哈裏•凱恩(拜仁慕尼黑隊)前往德甲聯賽後球隊仍未引進新前鋒壹事,他表示,“孫興慜的活躍也是原因之壹。”英國廣播公司(BBC)報道說:“如果托特納姆熱刺隊的球迷們對凱恩離開後進球會在哪裏爆發感到好奇,那麽現在或許就能得到答案了。”與伯恩利隊的比賽下半場第27分鐘,替補孫興慜上場的裏沙利松連續4場比賽沒有取得進球。 賽後孫興慜表示,“雖然我是隊長,但球隊裏有很多優秀的球員。他們幫了我很多忙”,“我的作用很簡單。我努力成為模範,並努力帶領球隊去贏得勝利,想笑,想在賽場內外都有責任感。”當天,托特納姆熱刺隊的後衛克裏斯蒂安•羅梅羅和中場詹姆斯•麥迪遜也打開了得分炮,隊長團合計攻入了5粒進球。羅梅羅和麥迪遜是幫助“隊長”孫興慜的副隊長。揭幕戰平局後已取得聯賽3連勝的托特納姆熱刺隊積分達到10分(3勝1平),位居英超積分榜第二位。 另外,上賽季英超聯賽射手王埃林•哈蘭德(曼徹斯特城隊)也在當天主場面對富勒姆隊時上演帽子戲法,帶領球隊以5比1取得了勝利。哈蘭德取得了本賽季聯賽第6粒進球。布萊頓隊19歲的超級新星埃文•弗格森在與紐卡斯爾聯隊的比賽中上演帽子戲法,幫助球隊3比1贏得了勝利。這是自1995年9月以來,28年來首次有3名球員在同壹天舉行的英超聯賽中上演帽子戲法。

