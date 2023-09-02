中秋節邀請原子彈爆炸受害同胞來韓……尹總統遵守廣島G7承諾. September. 02, 2023 08:13. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統將在本月末中秋連休期間邀請日本廣島韓國人原子彈受害者到韓國。 總統室相關人士1日強調說：“尹總統在5月出席G7峰會時會見了韓國人原子彈爆炸受害者，並承諾‘將展現祖國的面貌’”，“這是為了遵守這壹承諾。”該相關人士還補充說：“中秋連休期間，同胞們將享受故鄉的節日，並受到飲食招待。” 此前，尹總統曾於5月訪問廣島，會見了原子彈爆炸受害當事者第壹代和20多名後代。尹總統回到韓國後，通過國務會議發言表示：“在遭受轟炸78年的歲月裏，稍微了解了原子彈爆炸受害者遭受的痛苦”，“不久後將邀請韓國人原子彈爆炸受害者到祖國，並進行慰問。”

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