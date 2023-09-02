培育“智能工作”青年農業人，建立1000億韓元規模的專項基金. September. 02, 2023 08:12. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “到2027年為止，將溫室和30%的畜舍智能化，夯實智能農業基礎，培養3萬名青年農業人。” 1日，國務總理韓德洙由東亞日報和Channel A主辦，農林畜產食品部、產業通商資源部、科學技術信息通信部、行政安全部農村振興廳山林廳提供贊助，在首爾瑞草區aT中心舉行的“2023 A Farm Show-創農•歸農 熱愛家鄉博覽會”上發表賀詞。韓總理強調：“農業在任何情況下都要持續增長，是我們國家的生命產業”，“以這種認識為基礎，開啟農業和農村的未來。” 特別是韓總理表示“將把農業培養成未來成長產業”，正在擴大對青年農業人的支援。他說：“從今年開始，向青年農業人支付的務農定居支援金對象大幅增加壹倍，青年農業人可以租賃或買賣的農地供應也大幅擴大”，“將建立1000億韓元規模的青年農業人專用基金，促進農業革新生態系統的活性化。” 他還對從今年1月開始實行的“熱愛家鄉捐贈制”表示了期待。在此次A Farm Show上，設立了“熱愛家鄉特別館”，首次展示了全國243個地方自治團體的熱愛家鄉捐贈制答謝品。韓總理表示：“韓國國民對故鄉的熱愛不僅會給農村，還會給地區經濟註入活力，為開啟真正的地方時代起到很大的力量。” 韓總理表示：“今年的活動主題‘智能農場，智能工作（Smart Farm，Smart Job）’意義重大”，“這將成為關註農業革新增長和未來價值，通過創農和歸農探索創造青年就業崗位的寶貴契機。” 今年迎來第10屆的A Farm Show是國內最大的創農•歸農博覽會。在總面積達7422平方米的大型展示場中，入駐了280多個全國地方自治團體、公共機關和企業展位。當天的活動現場擠滿了參觀各種尖端農業技術事例、親自與引領未來農業的青年農業人見面的遊客。歷屆最大規模的此次博覽會將舉行到3日。

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