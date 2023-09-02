禹相赫再次創造韓國田徑新歷史，首次獲得鉆石聯賽總決賽門票. September. 02, 2023 08:12. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “微笑跳躍者”禹相赫（27歲•龍仁市廳•照片）作為韓國選手首次獲得了世界田徑聯合會（WA）鉆石聯賽總決賽的入場券。 1日，在瑞士蘇黎世舉行的鉆石聯賽今年最後壹場男子跳高比賽中，禹相赫以超過2米31的成績獲得第三名。加上6分的排名積分，禹相赫確定了賽季排名第4位（20分），獲得了男子跳高前6名才能參加的決賽入場券。 禹相赫要想進入今年的總決賽，必須在本次比賽中進入前5名。禹相赫上月23日在布達佩斯世錦賽上獲得第6名，在本場比賽開始前以1分的差距，賽季排名僅排在第7位（16分），有可能再次上演失去總決賽資格的去年的噩夢。幸好當天他的狀態很不錯。 韓國田徑代表隊垂直跳躍教練金道均（44歲）表示：“禹相赫在本次大會上第三次越過2米31時，節奏非常好。以最近以來最穩定的姿勢奔跑”，“如果持續超過2米30，（在總決賽中）也有奪冠的機會。” 大賽冠軍被“現役最佳跳高運動員”穆塔茲•巴爾希姆（32歲•卡塔爾）奪走。巴爾希姆是10名參賽選手中唯壹壹名第壹次試跳就越過2米35高度的選手，早早確定了第壹名。巴爾希姆確保了29分的排名積分，牢牢守住了賽季第壹的位置。在23日開幕的杭州亞運會上，巴爾希姆也是要與禹相赫展開對決的對手。禹相赫表示：“挑戰仍在繼續。我將努力比好鉆石聯賽總決賽和亞運會。” 只有世界最頂級田徑選手才能參加的鉆石聯賽壹年共有14場比賽（男子跳高有7場比賽）。根據各大賽的排名獲得排名積分後，將在最後壹場大賽總決賽中決出各項目的最終冠軍。今年的總決賽將從17日開始在美國俄勒岡州尤金舉行。尤金是禹相赫在去年世錦賽上獲得銀牌的地方。

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