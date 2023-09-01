危！生產、消費、投資三大指標齊下跌……“上低下高”或將亮起紅燈. September. 01, 2023 08:37. by 世宗=金衡民記者、李尚憲記者 dapaper@donga.comkalssam35@donga.com,. 反映實物經濟動向的生產、消費、投資等三大指標在7月份壹齊下跌。暴雨、酷暑導致生產和內需大幅萎縮，中國經濟放緩導致國內企業的庫存率上升，拉低了指數。有人擔心，如果沒有接下裏的下半年（7~12月）出口反彈和內需活性化做後盾，政府期待已久的經濟“上低下高”（上半年放緩，下半年反彈）趨勢或將無法得到保證。 據統計廳31日發表的《7月產業活動動向》顯示，本月全產業生產指數為109.8，比前壹個月減少了0.7%。設備投資也比前壹個月減少8.9%，零售額也下降了3.2%。 這是自今年1月以來，時隔6個月生產、消費、投資指標同時下降。特別是設備投資自2012年3月（-12.6%）以後時隔11年零4個月，消費也自2020年7月（-4.6%）以後3年來降幅最大。統計廳經濟動向審議官金寶京（音譯）表示：“企業的出貨減少，庫存率上升，這是因為中國經濟遲遲沒有復蘇”，“7月份比往年雨量多等暫時性因素得到較多反映，所以情況不好。” 另外，政府當天將10月2日指定為臨時公休日等，出臺了迎接中秋的內需活性化對策。因此，包括9月28日至10月1日四天的中秋連休和10月3日開天節在內，共6天的“黃金連休”成為可能。尹錫悅總統當天主持緊急經濟民生會議時表示：“將發放60萬張住宿優惠券，在連休期間免除高速公路通行費。”

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