創造青年工作崗位、應對地方消失……答案就在倡導農業、回歸農村. September. 01, 2023 08:37. . 39歲的吳長勛（音）是位於濟州西歸浦市的“本壘打農場”的社長。雖然他在職業棒球二隊效力10年，當過跑壘王、打點王，但在2017年回到老家，繼承了父親的柑橘農場。他並不是單純地繼承家業。他引進了根據需要提供水、肥料的智能農法，降低費用，開通網上直銷渠道，使銷售額翻倍增長。吳長勛表示：“付出多少努力，就有多少成果，從事農業是壹件幸福的事情。” 像吳某壹樣回到故鄉的年輕農業人，正在從最底層開始改變農村。特別是熟悉信息通信技術、尖端農法的青年們正在變為“農業企業家”。很多人將歸農經驗、務農知識傳授給其他青年，開發並普及智能農場設備。 要解決因迅速的老齡化、低出生率面臨消失危機的地方消失問題，鑰匙也掌握在回歸農村的青年層手中。因為他們能夠代替傳統農業，培養從未嘗試的新作物，創立“食品科技”企業，創造地區社會不足的優質青年工作崗位。用國產坎貝爾葡萄制作蜂蜜酒的“Booze&Buzz”、用慶北聞慶市直接栽培的蘋果和有機農產品生產手工甜點的“聞慶壹天”等，就是很好的例子。利用當地農產品的特色加工食品作為“愛鄉捐贈制”的答謝品，也備受矚目。 隨著具有挑戰性的青年農民增多，海外對“韓國食物”的關註度提高，曾是代表性內需產業的農業正在轉變為出口產業。韓國產草莓、甜菊糖番茄在中東、東南亞被當作最高級的進口水果。韓國青年農業企業開發的智能農場工廠正在出口沙特阿拉伯、阿聯酋等國。每年增長10%的全球智能農場市場，預計到2025年將擴大到29萬億韓元。在塑料大棚上結合信息通訊、機器人技術的韓國智能農場技術，因為性價比高，與發達國家相比競爭力也很高。 30多年來依靠得中國特需之助的制造業出口成長起來的韓國經濟，現在正面臨全球供應網重組和中國經濟停滯等巨大挑戰。生產性農業、優質農產品和加工食品出口結合高水平信息通訊技術，可能成為突破這壹局面的導火索。對於青年們開啟的農村、地區社會的革新，政府和地方自治團體應該不惜提供壹切支援。

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