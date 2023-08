雖然有活動爭議但演唱會十分成功……以歌迷服務-名曲串燒使舞臺升溫的Lauv. August. 31, 2023 08:11. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 演唱動畫片《瘋狂元素城Elemental》的OST《Steal The Show》的美國流行歌手Lauv (29歲)29日在首爾松坡區奧林匹克體操競技場舉行了其在韓國的首場單獨演唱會。以30日為基準,影片《Elemental》吸引了705萬名觀眾,創下了在韓國上映的皮克斯動畫片的歷史最高票房紀錄。Lauv的歌曲《Steal The Show》是電影的主題曲,因此從來韓演唱會前開始就備受關註。 在當天的演出中,Lauv以《Love U Like That》為開端,共演唱了24首歌曲。在國內也很有名的《Paris in the Rain》(2018年)、與特洛耶•希文壹起演唱的熱門歌曲《I'm So Tired》(2019年)等從初期開始延續的名曲,1.5萬多名觀眾用群唱予以熱情回應。Lauv捂著嘴高喊:“韓國真是壹個可愛又了不起的國家。”Lauv還演唱了防彈少年團(BTS)參與合作而成為話題的歌曲《Who》(2020年)。 Lauv在演唱《Tattoos Together》(2020年)時,展示了胳膊上刻著的韓文紋身“맛살♡”。他還親自彈著吉他和鋼琴唱歌。 演唱會當中也出現了爭議。在演出接近尾聲時,Lauv彈著鋼琴熱情演唱《Steal The Show》時,壹對普通情侶突然登場求婚。這是Lauv親自企劃的活動,Lauv看著情侶的求婚流下了眼淚。但是以期待此次公演中特別受關註的這首歌的觀眾為中心,出現了“不是歌曲,而是集中於求婚的舞臺令人感到遺憾”的意見。

한국어