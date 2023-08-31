首爾小學、初中、高中生數12年後將減少至今年的壹半左右……屆時分校和廢校將不斷出現. August. 31, 2023 08:12. by 朴星民 min@donga.com. 據首爾市教育廳首次分析，到2035年，首爾的小學、初中、高中學生數將減少到今年的壹半左右。在出生率急劇下降的情況下，隨著從首爾搬到其他地區的人口增加，預計首爾學生人數將比現有的預測值大幅減少。有人擔心，如果學生驟減，學校將合並或關閉，周邊地區也將逐漸荒廢。首爾25個自治區的減少幅度偏差較大，教育當局急需制定長期對策。 據《東亞日報》30日掌握的市教育廳“各學校級的學齡人口變化趨勢”資料顯示，今年為78.688萬人的首爾小學、初中、高中學生數繼2027年66.9萬人、2030年56.1萬人之後，2035年將減少到42.1萬人。這是市教育廳以統計廳和首爾市現有人口推算為基礎，考慮到預想入學率及升學率、學生遷入•遷出展望等而修正的數值。首爾市在8個月前的去年12月推算的2035年小學、初中、高中學齡人口為44.8864萬人。此次市教育廳的預測值比當時少了6.2%，具體下來少2.7864萬人。 這是市教育廳除了每年預測的“學生分配計劃”之外，首次另外公布學齡人口推算。市教育廳相關人士表示：“這反映了最近出生率急劇下降的趨勢”，“但是從中學開始，為應對入學考試的遷入和遷出非常活躍，因此很難進行準確的推算。” 據預測值顯示，首爾人口中小學、初中、高中學齡人口所占的比率將從今年的8.3%下降到2035年的4.7%。2035年首爾總人口約為895萬人，比今年減少5.1%，而學生人數將大幅減少46.5%。預計65歲以上人口比率將從18.0%增加到28.4%。 預計這將導致分校、廢校層出不窮的情況。也有意見稱，為了適應高齡人口增加等人口結構變化，應該尋找將合並的學校等現有教育設施利用為終身教育設施的方案。 市教育廳正在討論將小學和初中等學校重新分配的“雙軌戰略”。不能大幅增加上學距離的小學為了運營小規模學校，將建立“首爾型分校”，需要適當學生數的初中以上學校將積極合並和搬遷再配置，以應對教育需求。淑明女子大學教育系名譽教授宋基昌（音譯）表示：“首爾在同壹學區，班級間學生人數的學校間偏差很大”，“為了消除教育不平等，需要長期戰略。”

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