聯合國：“環境破壞是對兒童的結構性暴力”. August. 30, 2023 08:36. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 聯合國向以國家或政府為對象，敦促其制定應對氣候變化的環境政策的世界兒童和青少年提供援助。 據路透社28日報道，聯合國兒童權利委員會最近通過第26號壹般性意見表示：“為了保護對氣候變化最脆弱的兒童的身體和精神健康，各國政府應該制定對策”，並將氣候危機及環境破壞規定為“對兒童的結構性暴力”。聯合國壹般性意見作為聯合國條約及公約的詳細方針，雖然不具有法律約束力，但仍是各國履行報告的評價標準。 另外，兒童權利委員會還表示，國家應該提供包括消除法律障礙在內的司法可及性，以便兒童對政府提起訴訟。兒童權利委員會為了此次發表，在2年內聽取了100多個國家和1.6萬名兒童的意見。瑞典的環境運動家格雷塔•通貝裏的“氣候罷工”之後，以政府（與氣候變化問題相關）為對象的兒童及青少年的訴訟正在增加。本月14日，美國蒙大拿州法院判決16名兒童、青少年勝訴，認為州政府的化石燃料開發侵害了他們在健康環境中生存的權利。下個月，以32個國家政府為對象提起環境相關訴訟的葡萄牙青少年們將出席歐洲人權法庭作證。

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