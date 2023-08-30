法國啟動教育改革應對基礎學歷下降……“加強閱讀、寫作、數學”. August. 30, 2023 08:36. by 趙은아 achim@donga.com. 法國為了防止學歷水平的下降和日益嚴重的各階層學歷兩極化，開始大幅加強法語閱讀、寫作及數學教育的教育改革。學校還決定改革考試體系，將高級法語考試“殺手短文”從20個減少到16個。 據法國《世界報》28日報道，馬克龍總統上個月任命的教育部長加布裏埃爾·阿塔爾（34歲）當天在下個月新學期之際發表了包含上述內容的《知識沖擊》。 據此，法語教育會增加小學壹年級的閱讀時間。在閱讀上遇到困難的小學二年級學生會通過閱讀長短文來強化閱讀能力。小學三年級學生為了進行寫作教育，每周最少要寫壹篇作文。政府為了加強幼兒園教育，計劃到2027年為止培養37萬名幼兒園教師。 國家考試也將進行改革。在高中法語考試中，此前因太難而遭到學生難以解答的批評的某種“殺手短文”將從20個減少到16個。2018年引進後，圍繞形式存在很多爭議的口試也將進行修改。主要在高中正規課程中學習的內容將更多地出現在考試中。 法國與註重創意性教育的北歐國家不同，傳統上重視閱讀、數學等基礎學問教育。盡管如此，最近基礎學歷下降後，危機感增大。據教育部透露，1995年至2018年法國學生學歷水平因教育課程落後了1年左右。《世界報》分析稱，“法國的特點是，最領先學生和最落後學生的學歷差異相當大，這與學生的社會經濟背景密切相關”。

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