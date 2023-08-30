超越管理型“室長”局限的課題集中型“次官補”的領導能力. August. 30, 2023 08:35. . “妳知道政府部門次官補和室長的差異嗎？” 采訪政府改組，記者向10多名公務員提出了上述問題。因為想知道行政安全部最近取消地方自治均衡發展室室長職位，新設次官補職位（相當於部長助理）的背景。但大部分公務員都表示“不清楚”。只有負責過人事業務的壹兩個人隱約知道其中的差異。 在韓國公職社會，次官補和室長在階級上似乎沒有太大差異。兩個職級都屬於“高級公務員級”，過去都被稱為“壹級公務員級”。這是政務職次官以下職業公務員可以登上的最高職位。工資待遇也壹樣。 但是如果仔細觀察，就會發現兩者存在重要的差異。那就是工作方式。 室長帶領局長級高層公務員等部下工作。掌管組織的大小事務，是國室的最終裁決者。如果非要說的話，接近於“萬機親覽型領導”。 相反，次官補則以課題為中心直接應對懸案。擺脫組織生活，有余力集中於特定課題。因此，壹般有被任命為具有特定業務專業性的公務員的傾向。 記者在采訪中見到的大部分前任公務員都吐露了“室長”體制的局限性。壹位退休公務員說：“在擔任室長時，手腳被捆綁著，只做傳上來的裁決拍板工作，時間就過去了。因為覺得隨時都有可能被解雇，所以只能致力於組織穩定。” 據分析，行政安全部自2013年以後時隔10年新設次官補壹職，是因為認為用現有的國室體制的文法很難應對地方消失的問題。即，擺脫組織法則，進行創意性、破格的嘗試。次官補還適合靈活應對急劇變化的市場，發揮民間企業的敏捷（Agile）領導能力。 雖然很難進行壹對壹的比較，但美國也有在部長、副部長下設多名具有專業性的次官補（Assistant Secretary）的情況。負責韓國的美國國務院東亞太事務局助理國務卿，其專業性和地位甚至高於韓國的次官級。漢陽大學行政學系教授金錫恩（音）表示：“美國為了利用次官補的優點，起用比韓國更具專業性的次官補。” 當然，不能斷言所有問題都能比室長處理得好。如果只設立職位，不賦予權限，就有可能成為無用之物。但是，如果將次官補投入到雖然努力了很長時間，但解決之策仍遙遙無期的低生育問題、勞動、教育、年金等迫切需要改革的領域、正在摸索作用變化的統壹領域等，預計將會成為很好的刺激劑。 另外，在出現總統室出身的次官們掌握部門、運營僵硬的批評的情況下，具有專業性的次官補可以起到潤滑油的作用。這也契合尹錫悅總統的初衷，即“將以把權限移交給最優秀的人才專家並信任、委托工作的系統運營國政。”

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