最炎熱的夏天. August. 29, 2023 08:31. . 創紀錄的高溫籠罩著韓半島。據悉，1950年8月最高氣溫也達到35度，相當炎熱。即使不及今年夏天或1994年的炎熱天氣，但對於當時在韓半島的所有人來說，這應該是壹個炎熱的夏天。 8月份，韓美聯合軍和朝鮮軍在洛東江邊陡峭的高地反復進行著推進後退的戰鬥。這對韓國來說是最後的防線，對朝鮮軍來說是最後的壹步。當時韓國的山幾乎都是禿山。在高地的戰壕中，敵人的槍彈可以躲避，但8月的暴曬無法躲開。在厚厚的軍服、鋼盔、水和食物都不足的情況下，士兵們抓住火熱的槍筒展開了戰鬥。因中暑暈倒的士兵有多少，連統計都沒有。體力透支、精神恍惚、判斷力模糊或動作緩慢而死亡、受傷的士兵甚至無法判定。 那個夏天的洛東江戰線，這場戰鬥比我們所知道的事實還要危險和激烈。大邱也差點淪陷。不管當時是什麽原因，如果朝鮮軍隊不猶豫進入市區，韓國戰爭的方向不知會如何發展。 8月16日，美軍用B29轟炸機進行了地毯式轟炸，向多富洞全面發射了960噸炸彈。此次轟炸的效果根據觀點不同，評價也不同，但戰線非常火熱。 繼最初投入的美軍24、25師團之後，傳統的美軍第壹騎兵師團、海軍陸戰隊等精銳部隊也開始投入。沒有這種準備的韓國軍隊不得不投入沒有受過訓練的征兵。這壹方面，朝鮮軍也壹樣，隨著補給線變長、犧牲增加，戰鬥力開始消耗殆盡。 仁川登陸作戰之前的8月下旬，朝鮮軍隊已經消耗了突破洛東江防禦線的力量。這時，隨著酷暑的消退，早晚開始出現涼爽的氣息。明天的戰爭雖然無法預知，可是對於士兵來說，最讓人高興的不是那種涼爽嗎？

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