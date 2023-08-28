“電影《那個男人》拯救了我的人生”. August. 28, 2023 08:29. by 崔智善 aurinko@donga.com. 獲得今年“日本奧斯卡獎”（日本電影學院獎）8冠王的電影《那個男人A Man》將於30日在韓國國內上映。這是壹部關於名字和認同感提出哲學性問題的懸疑片。飾演主人公城戶章良的演員妻夫木聰（43歲）說：“這部電影拯救了我的人生。” 《那個男人》講述的是妻子谷口裏枝（安藤櫻飾）得知丈夫因意外事故死亡的名字和過去都是別人的故事後，委托律師城戶章良（妻夫木聰飾）調查丈夫的過去的故事。原作是獲得第70屆讀賣文學獎的平野啟壹郎的同名小說。 電影以日本社會問題之壹的“蒸發（自發失蹤）”為素材。講述壹夜之間拋棄姓名、身份、家人和職業等自己的壹切，以新的身份生活的人的故事。 在電影中，追蹤改變身份、不露痕跡地過著新生活的“谷口大右”（淺田正孝飾）的行蹤的城戶章良也具有“旅日僑胞第三代”的身份。雖然親切地對待兒子，但因瑣碎的事情發火或表面上看起來是和睦的家庭，但與妻子有著某種貌合神離的復雜面貌。 25日，在首爾廣津區樂天影院建國大學入口店舉行的記者見面會上，來到韓國宣傳影片的妻夫木聰表示：“（小說）原作者所說的‘分身人主義’。意思是說，人擁有根據對方的不同而變身為各種面貌的多樣臉龐，城戶章良就是具有這種特征的人物。”他說：“承認我們有多種面貌，這給了我們改變生活的機會”，“這種想法拯救了我。” 《那個男人》橫掃了3月舉行的第46屆日本奧斯卡獎。影片在包括最佳作品獎、最佳導演獎、最佳男主角獎等在內的8個部門獲獎。去年該影片還被選為第27屆釜山國際電影節的閉幕影片。

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