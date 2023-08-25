LIME向“特惠性回購”在野黨議員金相熙提前返還2億韓元基金投資金. August. 25, 2023 08:42. by 黃成浩記者、姜禹錫記者 hsh0330@donga.com,wskang@donga.com. 據悉，2019年引發1.6萬億韓元回購中斷事態的Lime資產運營公司在回購中斷之前，向共同民主黨議員金相熙（音譯）返還了2億韓元的基金投資金。也就是說，從普通投資者資金匯入的其他基金中動員數百億韓元，以達到率先保全金議員等部分投資者的資產的“特惠性回購”。 金融監督院24日發表了包含上述內容的對Lime和Optimus資產運用及Discovery基金的追加檢查結果。對於文在寅政府時期對這3家運營公司檢查不力的指責，金融監督院院長李福賢（音譯）今年1月組成“主要投資者受害運營公司檢查特別工作組（TF）”，進行了追加檢查。 金融監督院還確認了，除了金議員之外，Lime還以同樣的方法分別向某上市公司和A中央會返還了50億韓元和200億韓元的投資金的事實。另外，還在投入Lime基金資金的5家企業新發現了共2000億韓元規模的貪汙嫌疑。 金融監督院還掌握了曾任韓國電波通信振興院基金運用本部長的B某在2017~2018年向Optimus投資1060億韓元之前，從Optimus那裏收受了1000萬韓元的情況。另外也發現了B某的子女從Optimus相關公司以工資的名義收錢的事實。金融監督院從今年5月開始將這些嫌疑通報給了檢察機關。

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