“遊客時隔6年回歸”，樂天免稅店自薩德事件後首次接待中國團體遊客. August. 25, 2023 08:41. by 宋真浩記者 jino@donga.com. 23日下午，150多名中國團體遊客在前往首爾中區樂天免稅店總店的入口處排隊等候。從旅遊大巴上下來後，中國遊客環顧用韓國女團“Aespa”和演員李俊昊等韓國演藝人的照片裝飾的“STAR AVENUE”，之後他們在舉著旗幟的旅行社導遊的指引下進入了大樓內。這是時隔6年零5個月，中國團體遊客正式進入韓國免稅店。 24日，樂天免稅店表示：“23日，150多名遊客正式進入首爾中區樂天免稅店總店，享受了約1個小時的購物樂趣。”這是自2017年3月中國政府為報復薩德部署而禁止韓國團體旅遊以來，首次有100多名中國團體遊客來到韓國免稅店。 遊客購買了蘭芝和美迪惠爾等K-Beauty產品和香奈兒、蘭蔻等國際化妝品品牌產品。他們對柑橘、巧克力和調味紫菜等韓國食品也表現出了極大的關註。 22日，他們乘坐往返於中國山東省威海港和京畿平澤港的渡輪入境。以3天2夜的日程來到韓國的遊客們不僅購物，還參觀了景福宮、青瓦臺、南山谷韓屋村等首爾江北地區的主要旅遊景點。24日下午，通過往返於中國石島和仁川的渡輪入境的270多名團體遊客來到樂天免稅店總店，中國遊客接連訪韓。 此前的本月10日，中國政府允許前往韓國進行團體旅遊後，免稅、旅行、酒店等國內旅遊業界正在全力吸引遊客。特別是中國最大的連休中秋節和國慶節期間（9月29日~10月6日）有望吸引大批團體遊客。 樂天免稅店計劃以外國人旅遊1號地明洞附近總店和首爾松坡區蠶室世界塔店為中心吸引遊客。另外，由於搭載中國團體遊客的郵輪將陸續進入釜山和濟州島，釜山店和濟州店也正在進行改編為遊客喜歡的品牌的工作。樂天免稅店相關人士表示：“得益於中國人團體旅遊的重啟，期待最早從第四季度（10~12月）開始，國內免稅店業界能重新找回以往的活力。”

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