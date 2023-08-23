韓美日合作中尹錫悅的決斷力…應該尋找提高內治細致性的人才. August. 23, 2023 08:24. . 1、“如果單獨找上門來安靜地說明，而且邏輯壹致，就沒有辦法不答應” 據說，尹錫悅總統在檢察機關工作時，曾對壹名法律界人士說過這樣的話。也就是說，在意見不同時，由於下面的參謀們悄悄地走過來發揮“說服的技能”，根據邏輯進行說明，因而改變了內心原有的結論。該人士表示：“雙方並沒有展開攻防戰，結論上也沒有問題，因此是互相幫忙。”另壹名人士也表示：“剛開始強烈反對到讓人感覺到固執的程度，但過了壹段時間，（尹總統）會接受後輩們的意見。”總統的韌勁很多時候都是後輩們的“微調”支撐的。 2、“尹總統是抓大馬的類型” 開始抓韓日關系正常化的尹錫悅總統今年3月訪問日本東京後，在國內輿論不尋常的時候，壹名總統室人士把尹錫悅的風格比喻為圍棋。有觀察人士認為，尹錫悅不同於逐壹追究協商文句的日本，盡管日本媒體將首腦間的討論解釋為有利於本國，但最終還是會提到尹錫悅的構想上。在美國戴維營韓美日首腦會談上把三國合作制度化的現在再回頭看，這是看透尹錫悅風格的解釋。但同時也可以解釋為，仍然迫切需要能夠細致地完善總統的重大風格或有時提出不同意見、發揮協同效應的參謀們的作用。 事實上，在大選候選人時期的2021年冬天，尹錫悅曾經強調：“如果我成為總統，我會將權限移交給最優秀的人才、最優秀的專家，相信他們並委托工作的系統來運營國政。”減少參謀人數，使其精銳化，並組建各領域民官聯合委員會，組成具有專業性和效率性的政府。 但執政黨內普遍認為，在大選和地方選舉中獲勝後進入執政第二年的現在，除了總統之外，還看不到其他人的身影。在此期間，尹錫悅在鼓勵三大改革的同時，還以“共產極權主義盲從勢力”“虛假煽動和卑鄙、悖倫的工作”等強烈的措辭站在了前面。由於總統的意誌日益突出，參謀們提出不同意見或總統室和部門圍繞議題進行活躍討論的說法，相對很少能夠聽到。 執政黨內部也有人分析，尹錫悅在豬島度過的夏季休假中暫時同行的幾名參謀和行政官、議員們是不是特別受到信任。在明年議會選舉公推即將到來之際，總統的壹切都可能成為“信號”，在這種情況下，有人擔心相比部門的創意性，更關註總統的意向。為了勞動、教育、年金等三大改革和韓美日首腦會談後續措施的周密履行，參謀們也需要細心。尹錫悅總統進入了執政第二年的內閣改組。誰也不能否認，如果有有能力完善總統的人，就不要停留在個人緣分上，而是按照自己的想法進行改變和安排，這才是為了國民的道路。

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