他信在專機上戴價值30億韓元高檔手表，回國後換成售價僅36萬韓元的斯沃琪. August. 23, 2023 08:26. by 李智潤記者 asap@donga.com. “在專機上佩戴價值30億韓元的‘百達翡麗（Patek Philippe）’，下飛機後佩戴價值36萬韓元的‘斯沃琪’（Swatch）。” 22日，結束了時隔15年流亡生活的前泰國總理他信回國時在專用飛機上戴上了最高級的手表“百達翡麗”，但抵達首都曼谷後立馬換上了中低價產品“斯沃琪”，這壹事實被曝光，引起了人們的關註。美國經濟媒體《福布斯》推測，通信財閥出身的前總理他信的財產約為21億美元（約2.835萬億韓元）。這被解釋為是考慮到執政當時通過無償醫療等福利民粹主義政策確保主要支持層的平民而采取的行事方式。 根據前總理他信的妹妹、2011~2014年同樣擔任總理的前總理英拉•西那瓦當天在臉書上公開的照片，前總理他信從新加坡來到曼谷時，在飛機上戴上了被推測為是百達翡麗高端系列的“Grandmaster Reference 6300G”手表。該產品於2016年上市，當時售價高達220萬美元（約29.7億韓元）。以“時尚偶像”而聞名的美國黑人說唱歌手Jay-Z也在2019年戴過該手表。 但是前總理他信在曼谷廊曼國際機場著陸後拍攝的視頻中戴上了斯沃琪的“Mission to Mars”手表。該手表去年上市，售價僅為270美元（約36.45萬韓元）。不過該表上市後立即在全世界範圍內大受歡迎，在世界各地引發了所謂的“open run”風潮。 他信壹家的豪華生活從以前開始就很有名。英拉前總理向政府申報，2013年在任時擁有4克拉鉆石戒指等價值4178萬泰銖（約16億韓元）的寶石類。此外，她還擁有百達翡麗、勞力士、卡地亞等9件名牌手表和愛馬仕包等價值391萬泰銖（約1.5億韓元）的各種高端百貨。

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